Γκαρούμπα: «Πρέπει να δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε την Μάλαγα»

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα τόνισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να δώσει το 100% για να καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι στην Μάλαγα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Realmadrid TV»:

«Ένα ματς πολύ σημαντικό πριν το κύπελλο, για να συνεχίσουμε τις νίκες. Είναι εκτός έδρας ματς απέναντι σε μία ομάδα, η οποία όταν παίζει στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Πρέπει να δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε.

Θα ήταν σημαντικό να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση (σ.σ ενόψει του κυπέλλου), αλλά γνωρίζουμε πως το κύπελλο είναι άλλη διοργάνωση. Πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα. Το κύπελλο δεν είναι ακόμα εδώ και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρωτάθλημα, θέλουμε να συνεχίσουμε να παίρνουμε νίκες, όπως κάνουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε.

Θα είναι ματς που θα παίξουν με ρυθμό. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλη την διάρκεια για σκαμπανεβάσματα που μπορεί να υπάρξουν στο ματς. Είναι ομάδα με πολλές λύσεις και πρέπει να δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε την Μάλαγα.

Νιώθω καλά. Υπάρχουν πολλά ματς και είμαι χαρούμενος με τις πρόσφατες νίκες της ομάδας. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε ακόμα στο καλύτερό μας επίπεδο, έχουμε πολλά περισσότερα να δώσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».