Κολοβέρος ενόψει Παναθηναϊκού: «Πιστοί στο πλάνο μας για 40 λεπτά»

Την άποψή του για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (15/2, 16:00) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μοιράστηκε ο Ιωσήφ Κολοβέρος.

Ο Έλληνας γκαρντ των Ροδιτών στάθηκε στην ποιότητα και τις πολλές επιλογές που έχουν οι «πράσινοι», τονίζοντας πως η ομάδα του θα προσπαθήσει να κερδίσει πράγματα μέσα από αυτό το πολύ δύσκολο ματς και να βελτιωθεί ουσιαστικά ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα, όπου στόχος για τον Κολοσσό είναι η παραμονή στην κατηγορία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κολοβέρος: «Παίζουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα με πολύ ταλέντο και ποιότητα στο ρόστερ της. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας για 40 λεπτά, να βγάλουμε ενέργεια και να διεκδικήσουμε από το παιχνίδι ό,τι καλύτερο μπορούμε».