Τελικά ποιος ξέρει σκάκι;

All-in αντιπάλων που παρακολουθεί και δεν αντιδρά, λευκές πετσέτες, έσοδα-έξοδα, κάνουλες που… έκλεισαν, αδυναμία ολοκλήρωσης deal, μέχρι να βγει με τσιγάρο στο χέρι και να ανακοινώσει αυτόν που είναι τόσο μεγάλο όνομα που δεν χωράει σε δύο, βάζει και τρίτο. Γράφει ο Λευτέρης Καρλής

Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς. Καλύτερα να σταυρώνεις τα δάχτυλά σου, παρά να γράφεις. Ειδικά όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι αυτός που έχεις απέναντί σου. «Τρέλα» στους «τρελούς» δεν πούλησε κανείς. Γνώση στους γνωστικούς, επίσης. Κυρίως όμως, κανείς δεν κούνησε το δάχτυλο ειρωνικά και επικριτικά, πριν τραγουδήσει η εύσωμη κυρία ή ο DPG.

Η σεζόν του Final-4 στην Αθήνα, είναι μια ακόμη σεζόν. Η οποία ήρθε, θα περάσει, θα πάμε στην επόμενη. Εκείνο που παραμένει σταθερό δεκαετίες τώρα, είναι ο ορισμός «Γιαννακόπουλος» στην διοίκηση. Δεν πρόκειται απλά για επίθετο, αλλά για ιδιότητα. Η οποία αποτελεί κληρονομικό χάρισμα. Από τον Παύλο στον Δημήτρη. Και κάθε Παναθηναϊκός ελπίζει να δοθεί συνέχεια στο μέλλον. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν έτσι ορίζεται η τύχη ενός αθλήματος. Η ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η πίεση, κάνει πολλούς να το ξεχνούν. Επιτρέπει σε αντιπάλους, να θεωρήσουν πως «νίκησαν», «λύγισαν» την άλλη πλευρά. Ώσπου ξυπνούν ένα ωραίο πρωί, μπαίνουν στο Instagram και τους κάθεται το βιτάμ με τη μαρμελάδα στο λαιμό. Ακούγοντας πως «για 2,5 χρόνια ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού».

Ξαφνικά, όλα περνούν μπροστά απ’ τα μάτια τους. «Φίλων» και «εχθρών». Επικριτών και όσων αμφισβητούν γυρίζοντας την πλάτη. Ξεχνώντας πως παρά τις λακκούβες στο δρόμο, πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στον οδηγό.

«Ο Ολυμπιακός κάνει all-in, εσύ τι κάνεις;».

«Έκλεισε η κάνουλα, η ομάδα πάει με έσοδα-έξοδα, δεν βάζει άλλα λεφτά».

«Πέταξε λευκή πετσέτα στη σεζόν που έχει Final-4 στο Telekom Center Athens».

«Δεν μπορεί συνέχεια να λέμε για τις υπογραφές μου έμειναν στο συρτάρι, μας κοροϊδεύει».

Μερικές μόνο αναφορές. Όσο για τους αντιπάλους, «φούσκωναν» από καμάρι. Διαβάζοντας τα αφιερώματα για το πόσο αύξησαν το μπάτζετ τους. Για τις μαεστρικέςτους κινήσεις στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να πάρουν ελεύθερους παίκτες ή διωγμένους απ’ τις ομάδες τους.

Κάτι παροπλισμένους, κάτι βετεράνους, ένας άλλος με κοιλίτσα.

Εκείνοι ήταν οι… σκακιστές. Που νόμιζαν πως έκαναν την κίνηση ματ. Ξεχνώντας πως απέναντι έχουν αυτόν που μπορεί να μετατρέψει κάθε του πιόνι σε βασιλιά. Ανατρέποντας τα δεδομένα. Τιμωρώντας την αμφισβήτηση και την υποτίμηση.

Τελικά, ποιος ξέρει να παίζει καλό σκάκι;

Μήπως αυτός που απ’ το περασμένο Σάββατο, έβαλε για… ύπνο τον ανταγωνισμό για μια τεράστια μεταγραφή, ανακοινώνοντας ουσιαστικά πως «έφαγε» Χ;

Για την ιστορία και μόνο, ο Χέις-Ντέιβις είχε δείξει μια προτίμηση στη Χάποελ για τους γνωστούς λόγους, αλλά ποτέ δεν είχε αρνηθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Κι έτσι, όλοι έπεσαν για ύπνο ήσυχοι ότι το μεγαλύτερο club της Ευρώπης είναι εκτός παιχνιδιού.

Ποιοι παίζουν λοιπόν καλό σκάκι; Εκείνοι που παίρνουν παίκτες που βρίσκονται σε απραξία πολλών μηνών, η οποία καθρεφτίζεται στο ευπαθές σώμα τους; «Αυτές ήταν οι βόμβες μεγατόνων» που έλεγε και μια ψυχή… Που κοστίζουν όλοι μαζί όσο το δεξί πόδι του Χέις Ντέιβις.

Ή μπορεί και η άλλη κατηγορία, αυτών που βάζουν ένα «τριφύλλι» θεωρώντας πως αυτό τους δίνει το δικαίωμα για τα πάντα. Σαν… μανδύα στο προφίλ που διατηρούν στα social media, φτάνοντας στο σημείο να καθυβρίζουν χυδαία έναν Γιαννακόπουλο, επειδή… κοροϊδεύει τον κόσμο, «δεν θέλει να δώσει λεφτά και μοιράζει σανό».

Ψάξτε στα ίδια προφίλ να δείτε. Από χθες βράδυ που κάθε Παναθηναϊκός πανηγυρίζει, έχουν κάνει κάποιο ποστ ή ο Χέις Ντέιβις τους δημιούργησε ψυχολογικά τραύματα και εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο; Που πήγαν εκείνες οι φωνές για λευκές πετσέτες, για Κοντό, για Παππά; Διαβάσατε καμία συγνώμη, κανένα «λάθος κάναμε»;

Εν τέλει ποιος πραγματικά είναι ο μάγκας; Ο αληθινός; Ο αυθεντικός; Εκείνος που γνωρίζει τι του γίνεται, δουλεύει με γνώμονα τη βελτίωση και την μεγιστοποίηση πιθανοτήτων για τον στόχο.

Αν ψάχνουν βολικούς αντιπάλους θα τους βρουν αλλού. Για αυτό σε κάθε γήπεδο που παίζει ο αιώνιος αντίπαλος, τον βρίζουν γιατί η παρουσία του σηματοδοτεί… εμπλοκή.

Το τέλος το ορίζει πάντα ο δυνατός. Ένα μάθημα που όποτε το ξεχνούν εχθροί και φίλοι, έρχεται η σκληρή επανάληψη. Κάποια στιγμή θα το εμπεδώσουν. Μέχρι τότε, ας δουν βιντεάκια Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Για λίγες μέρες, επειδή έρχεται και το live. Με υπογραφή Δημητρίου Παύλου Γιαννακόπουλου.