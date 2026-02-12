Δημοσίευμα στο Ισραήλ: «Ο Χέις - Ντέιβις ενδέχεται να μην επέλεξε τη Χάποελ λόγω της στήριξής του στην Παλαιστίνη»

Τα Ισραηλινά media βάζουν και πολιτικές προεκτάσεις στην επιλογή του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις να απορρίψει την πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ και να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό Aktor.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα "Israel Hayom" ανήρτησε ένα παλαιότερο Instagram Story του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις, ο οποίος είχε δείξει τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε ανεβάσει μία φωτογραφία από μία πορεία υπέρ της Παλαιστίνης και τα πολιτικά «πιστεύω» του ενδέχεται να επηρεάσαν την απόφασή του, όπως τονίζουν στο Ισραήλ.

«Ο λόγος αυτής της στροφής 180 μοιρών ενδέχεται να είναι η προτίμηση του φόργουορντ να μην ταξιδέψει στο Ισραήλ λόγω της συμπάθειάς του προς την Παλαιστίνη. Ο παίκτης είχε στο παρελθόν κοινοποιήσει φωτογραφίες από φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις — μια πράξη που εξέφρασε ξεκάθαρα τη στάση του για τον πόλεμο», ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα.