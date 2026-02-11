Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του Αταμάν - Ο Παναθηναϊκός, η Γαλατάσαραϊ και οι σταρ της Εφές στο πλευρό του (vids)

Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στην Τουρκία και αποχαιρέτησε για τελευταία φορά την μητέρα του, η οποία απεβίωσε την Τρίτη (10/2).
Στην Κωνσταντινούπολη, φυσικά, ταξίδεψαν για να βρεθούν στο πλευρό του Τούρκου προπονητή και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Aktor.
Συγκεκριμένα, ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης και ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης, πήγαν στην Τουρκία για να συμπαρασταθούν στον Αταμάν. Επιπλέον, στεφάνια έστειλαν τόσο η «πράσινη» ΚΑΕ, όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που από την πρώτη στιγμή τόνισε πως βρίσκεται δίπλα στον έμπειρο προπονητή, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει.
Στην Πόλη πήγε και ο άμεσος συνεργάτης του κόουτς Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ.
Από εκεί και πέρα, το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ, αλλά και οι αστέρες της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά. Στο πλευρό του Τούρκου κόουτς βρέθηκαν ακόμα ο Πάμπλο Λάσο, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αλλά και πολλοί παίκτες της Εθνικής Τουρκίας, όπως ο Σέημους Χαζέρ, ο Σερτάκ Σανλί και ο Ερκάν Οσμάνι μεταξύ άλλων.
Düzenlenen cenazeye Dursun Özbek, Yıldırım Demirören, Tuncay Özilhan, Pablo Laso, Ufuk Sarıca, İbrahim Kutluay, Ömer Onan, Mehmet Yağmur, Ender Arslan, Oktay Mahmuti, Rodrigue Beaubois, Shane Larkin, Göksenin…