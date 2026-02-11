Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του Αταμάν - Ο Παναθηναϊκός, η Γαλατάσαραϊ και οι σταρ της Εφές στο πλευρό του (vids)

Ο Εργκίν Αταμάν είπε το τελευταίο «αντίο» στην μητέρα του, με ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR, της Γαλατασαράι και της Αναντολού Εφές να δίνουν το «παρών»,

Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στην Τουρκία και αποχαιρέτησε για τελευταία φορά την μητέρα του, η οποία απεβίωσε την Τρίτη (10/2).



Στην Κωνσταντινούπολη, φυσικά, ταξίδεψαν για να βρεθούν στο πλευρό του Τούρκου προπονητή και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Aktor.

Συγκεκριμένα, ο Team Manager της ομάδας, Γιώργος Γκοτζογιάννης και ο Head of Operations, Σάββας Αρώνης, πήγαν στην Τουρκία για να συμπαρασταθούν στον Αταμάν. Επιπλέον, στεφάνια έστειλαν τόσο η «πράσινη» ΚΑΕ, όσο και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που από την πρώτη στιγμή τόνισε πως βρίσκεται δίπλα στον έμπειρο προπονητή, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει.

Στην Πόλη πήγε και ο άμεσος συνεργάτης του κόουτς Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ.

Από εκεί και πέρα, το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ, αλλά και οι αστέρες της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά. Στο πλευρό του Τούρκου κόουτς βρέθηκαν ακόμα ο Πάμπλο Λάσο, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς αλλά και πολλοί παίκτες της Εθνικής Τουρκίας, όπως ο Σέημους Χαζέρ, ο Σερτάκ Σανλί και ο Ερκάν Οσμάνι μεταξύ άλλων.

