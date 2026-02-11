Ολυμπιιακός: Προπονήθηκαν οι Παπανικολάου-Νιλικίνα, αναμονή για Μόρις κι εξετάσεις ο Τζόσεφ

Eυχάριστα στους «ερυθρόλευκους» ενόψει Ερυθρού Αστέρα (12/2, 21:15), με τους Παπανικολάου και Νιλικίνα να προπονούνται πλέον κανονικά και να είναι θέμα Γιώργου Μπαρτζώκα αν θα τους συμπεριλάβει στην 12άδα για το ματς με τη σερβική ομάδα.

Αναμονή για τον Μόρις, με την προπόνηση της Τετάρτης (11/2), που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι, να κρίνει αν θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Επιπλέον σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Τζόσεφ μετά την θλάση που υπέστη, για να φανεί η πορεία της κατάστασής του.