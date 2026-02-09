«Ανέβηκε στα 6 εκατ. δολάρια η Χάποελ για Χέιζ, δεν αλλάζει προσφορά η Φενέρ»

Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει πως η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβασε την προσφορά της στα 6 εκατ. δολάρια ετησίως στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, με τη Φενέρμπαχτσε να μην είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει στον πλειστηριασμό.

Σε σίριαλ για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση του Αμερικανού άσου, με τον Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου να αναφέρει πως η ισραηλινή ομάδα κάνει all in για την απόκτηση του Χέιζ, ανεβάζοντας την προσφορά της στα 6 εκατ. δολάρια ετησίως.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, η Φενέρμπαχτσε δεν είναι διατεθειμένη να χαλάσει τις ισορροπίες στην ομάδα και δεν θα ακολουθήσει στον πλειστηριασμό, μένοντας στην αρχική πρότασή της.

Κι όλα αυτά την ίδια στιγμή που τα Μέσα στο Ισραήλ αναφέρουν πως η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει δώσει διορία 24 ωρών για να απαντήσει και ο ίδιος ο Χέιζ είναι στη Βαρκελώνη, με τα δημοσιεύματα της Ισπανίας να μπλέκουν και την Μπαρτσελόνα!