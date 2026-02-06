Η Μπαρτσελόνα (17-10) φιλοξενήθηκε από την Μπασκόνια (9-18) στην Βιτόρια και πήρε μια τεράστια νίκη με 97-91, και πάτησε ξανά τετράδα. Η Μπασκόνια ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά, ελέγχοντας τον ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο η Μπάρτσα ανντέδρασε και επέστρεψε στο ματς με πολύ καλούς Σενγκέλια και Πάντερ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι «μπλαουγκράνα» έσφιξαν την άμυνα, έβαλαν τα σουτ από μακριά και από την στιγμή που βρήκαν διαφορά άνω των πέντε πόντων, ήλεγξαν τον ρυθμό και πήραν εν τέλει την νίκη.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Μπασκόνια ήταν οι Μαμάντι Ντιακιτέ (16π. 3ασ.) και Κόμπι Σίμονς (10π.). Για την Μπαρτσελόνα την διαφορά έκαναν οι Τόκο Σενγκέλια (16π. 5ρ.) και Νίκο Λαπροβίτολα (15π. 4ασ.).

Την επόμενη αγωνιστική η Μπασκόνια θα ταξιδέψει στο Μονακό (13/02, 20:30) για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ενώ η Μπάρτσα θα υποδεχθεί την Παρί (12/02. 21:30).

Με επιθετικό ρεσιτάλ και πλουραλισμό προηγείται η Μπασκόνια στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δυο ομάδες «κρύες» και την Μπασκόνια να βρίσκει το πρώτο προβάδισμα της βραδιάς με 8-2, μετά από τρία λεπτά παιχνιδιού. Οι γηπεδούχοι είχαν «εγκλωβίσει» την Μπάρτσα με την άμυνά τους, και πήραν προβάδισμα +10 πόντων (14-4), για πρώτη φορά στο παιχνίδι, με δύο βολές του Σίμονς. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ μείωσε με τρίποντο του Πάντερ σε 14-7, βρίσκοντας το πρώτο της καλάθι εντός πεδιάς μετά από 5 άστοχα. Ο Καμπαρό με καλάθι και φάουλ έδωσε νέο διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (21-11), απαντώντας στα συνεχόμενα καλάθια του Πάντερ. Η Μπασκόνια μέσα από την καταπληκτική άμυνα, έκλεβε μπάλες, και χτυπώντας στο transition ξέφυγε στο +13 (25-12).

Στην δεύτερη περίοδο, η Μπάρτσα βγήκε αλλαγμένη στο παρκέ και με καλάθια των Μπριθουέλα και Σενγκέλια (γκολ-φάουλ), μείωσε σε 29-23.Η αντεπίθεση των «Καταλανών» συνεχίστηκε με νέο καλάθι και φάουλ από τον Πάρα και τρίποντο του Σενγκέλια, ρίχνοντας την διαφορά στον πόντο (32-31), με 14-5 επιμέρους σκορ. Η Μπάρτσα κάνοντας ένα κακό δίλεπτο, έδωσε την ευκαιρία στην Μπασκόνια να ξεφύγει ξανά με +7 (43-36), 4' πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η ομάδα του Πάολο Γκαλμπιάτι ήλεγχε τον ρυθμό καθ' όλη την διάρκεια του ημιχρόνου, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκει κάποιες επιθετικές «αναλαμπές» -κυρίως- με τον Τόκο Σενγκέλια που είχε φτάσει τους 12 πόντους. Οι «μπλαουγκράνα» με δύο συνεχόμενα τρίποντα από Πάρα και Λαπροβίτολα, μείωσαν σε 49-48, 40'' πριν την λήξη του ημιχρόνου.

Ντέρμπι για γερά νεύρα με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, την νίκη πήρε η Μπαρτσελόνα με «clutch» Πάρα

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, η Μπασκόνια πήρε εκ νέου μια μικρή διαφορά +6 (54-48), ωστόσο η Μπαρτσελόνα βρήκε για ακόμη μία φορά απάντηση, μειώνοντας σε 54-52, σε ένα συνεχιζόμενο μοτίβο από το πρώτο ημίχρονο. Ο Λαπροβίτολα με τρίποντο έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του (56-57), για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα, με επιμέρους σκορ 9-4. Σε έναν τρελό ρυθμό, οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, μέχρι την στιγμή που ο Λουβαβού-Καμπαρό με τρίποντο και φάουλ έδωσε αέρα δύο πόντων στην Μπασκόνια (64-62), στο 27'. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ξανά μπροστά με βολές του Μπριθουέλα, σε ένα παιχνίδι που μία ομάδα «κυνηγούσε» την άλλη. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήραν αέρα +8 πόντων (68-76) με τρίποντο του Κλαίμπερν, βάζοντας για πρώτη φορά δύσκολα στην Μπασκόνια, έχοντας ένα 10-0 σερί.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπασκόνια κατάφερε να μειώσει σε 72-78, όμως ήταν πάρα πολύ άστοχη από τα 6,75 (4/18τρ.), πράγμα απαγορευτικό για εντός έδρας παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι οι οποίοι σούταραν εξαιρετικά (11/20 τρ.), κρατούσαν το προβάδισμα στο (74-80) στο 33', και με τον Πάρα να κερδίζει βολές μετά από επιθετικό ριμπάουντ, ξέφυγε ξανά με +8 (76-84). Η Μπασκόνια προσπαθούσε να βρει αντίδοτο όμως η Μπαρτσελόνα είχε πλέον τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, παίρνοντας διψήφια διαφορά με καλάθι του Κλάιμπερν (76-86), και ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Ο Λαπροβίτολα εκτόξευσε την διαφορά στο +13 (78-91) με τρίποντο, όμως η Μπασκόνια απάντησε με 6-0, μπαίνοντας και πάλι στο ματς. Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 88-93 με βολές του Σίμονς, όμως η απάντηση ήταν άμεση από τον Πάρα, ο οποίος έκοψε τις ελπίδες των Βάσκων για ενδεχόμενη ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 51-48, 68-76, 91-97

