Πετρόπουλος για τα κομμένα φρένα: «Ουδέποτε υπονόησα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου!»

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος μετά την σοκαριστική ανάρτηση που έκανε για κομμένα φρένα στο αυτοκίνητό του, προχώρησε σε νέο διευκρινιστικό ποστάρισμα, τονίζοντας ότι δεν υπονόησε την εμπλοκή προσώπων του αθλητισμού!

Ο αθλητής του Κολοσσού Ρόδου, που στην διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό είχε έντονο επεισόδιο με τον Σάσα Βεζένκοφ, μετά το τέλος της αναμέτρησης προχώρησε σε μια σοκαριστική καταγγελία, αναφέροντας πως κόπηκαν τα φρένα του αυτοκινήτου του.

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ωστόσο προχώρησε σε νέα ανάρτηση, διευκρινίζοντας ότι στην προηγούμενη καταγγελία του δεν υπονόησε την έμμεση ή άμεση συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου...

Αναλυτικά ο Ανδρέας Πετρόπουλος ανέφερε:

«Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου».