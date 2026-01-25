Ανατριχίλα: Ο θρυλικός Γκρεγκ Πόποβιτς έκανε την επανεμφάνισή του (vid)

Ο εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του NBA, εμφανίστηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την θυγατρική των Σαν Αντόνιο Σπερς στην G League.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Σαν Αντόνιο Σπερς και αποτέλεσε των μέντορα της πλειονότητας των coach που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάγκο ομάδων του NBA.

Ο θρυλικός προπονητής αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το εγκεφαλικό που υπέστη, όμως μετά από καιρό έκανε την επανεμφάνισή του για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Όστιν Σπερς με τους Κάπιταλ Σίτι, για την G League προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Εμφανώς καταβεβλημένος από την περιπέτεια υγείας, ο θρυλικός προπονητής αποθεώθηκε μόλις έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο της θυγατρικής των Σαν Αντόνιο Σπερς και φυσικά δεν χάλασε το χατίρι σε μικρούς φίλους των «Σπιρουνιών» που θέλησαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του.