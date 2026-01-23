Χωρίς Άλεν ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανιώνιο δίχως τον Τίμι Άλεν που θα απουσιάσει για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Τις υπηρεσίες του Τίμι Άλεν θα στερηθεί ο Γιούρι Ζντοβτς στην δύσκολη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο στο κλειστό της Γλυφάδας (24/01, 18:15) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ θα απουσιάσει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με την φανέλα του «δικεφάλου» έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα με 27΄μέσο όρο, έχοντας 12 πόντους και 1 ριμπάουντ με 39.5% εντός πεδιάς ανά αγώνα.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιούρι Ζντοβτς επικεντρώθηκε στο τακτικό κομμάτι.