Tάραξε τα νερά η Ρεάλ: «Συμφώνησε με το NBA Europe»!

H Ρεάλ ταράζει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει με το NBA Europe!

Η Euroleague φαίνεται πως είναι μπροστά στο... πρώτο αίμα, αφού η «AS» αναφέρει πως η διοίκηση των Μαδριλένων συμφώνησε με το ΝΒΑ για τη νέα λίγκα και θα αποχωρήσει από τη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το deal των δύο πλευρών θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027, με τη Ρεάλ να μην έχει ακόμα υπογράψει με το NBA Europe, αλλά πλέον να θεωρείται το πρώτο μεγάλο μέρος του!

Οι Μαδριλένοι θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η παρθενική απώλεια της Euroleague από τη διοργάνωση, την ίδια στιγμή που μετέωρη είναι και η Φενέρμπαχτσε, ιδιαίτερα με τα προβλήματα με τον νόμο που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της τουρκικής ομάδας.

To NBA Europe πιθανότατα θα κάνει το ντεμπούτο του το φθινόπωρο του 2027, με το NBA Europe να έχει το πρώτο του μεγάλο απόκτημα και αυτόματα να αλλάζει το στάτους της νεοσύστατης λίγκας.

Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι το τι θα κάνει η Ρεάλ την σεζόν 2026-27 και σε ποια διοργάνωση θα αγωνίζεται, αφού το συμβόλαιό της με την Euroleague ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Βasketball Champions League για μία χρονιά.