Μπανκέρo: «Σπουδαία η επέκταση του ΝΒΑ στην Ευρώπη»

Ο πάουερ-φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ μίλησε στη σημερινή Media Day της ομάδας του για το πλάνο επέκτασης του ΝΒΑ στην Ευρώπη.

Ολος ο κόσμος σε Βερολίνο και Λονδίνο (και όχι μόνο) μιλάει για το NBA Europe, που έρχεται. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των δύο αγώνων στην Ευρώπη μεταξύ Ορλάντο Μάτζικ και Μέμφις Γκρίζλις (ο πρώτος έγινε προχθές στο Βερολίνο, ο δεύτερος αύριο στο Λονδίνο) οι σχετικές ερωτήσεις δίνουν και παίρνουν:

«Νομίζω ότι η επέκταση του NBA στην Ευρώπη είναι σπουδαία για το πρωτάθλημα και σπουδαία για την ανάπτυξη του μπάσκετ παγκοσμίως. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα ενθαρρύνει περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν και θα τους δείξει ότι το όνειρό τους να φτάσουν στο NBA μπορεί να μην είναι τόσο μακρινό όσο φαίνεται» είπε χαρακτηριστικά ο πάουερ-φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ, Πάολο Μπανκέρο, στη σημερινή Media Day της ομάδας του στο Λονδίνο.