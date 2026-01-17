Eντός με το Λαύριο ο Πρωτέας Βούλας - Στους Σοφάδες η Δόξα Λευκάδας

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται το Λαύριο στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής στην Elite League, με την Δόξα Λευκάδας να δοκιμάζεται στους Σοφάδες.

Φουλ δράση το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο πρωτάθλημα της Elite League με την διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής.

Ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται το Λαύριο στο πιο σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Παπάγου.

Η Δόξα Λευκάδας δοκιμάζεται στους Σοφάδες, με την ομάδα του νησιού να μετρά δυο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, προερχόμενη από αποκλεισμό στο Κύπελλο από το Μαρούσι.

Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Νίκη Βόλου