MENU
pao bc
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Αφήνει την Ντουμπάι BC για την Μπεσίκτας ο Σανλί»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Αποχαιρετά την Ντουμπάι και τη Euroleague ο Σερτάκ Σανλί και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Μπεσίκτας, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη διετία 2016-18. 

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Μπεσίκτας, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ντουμπάι και καθώς αύριο (13/1) εκπνέει η προθεσμία για απόκτηση νέων παικτών στο Eurocup, η Μπεσίκτας αναμένεται να προβεί σύντομα στην ανακοίνωση της προσθήκης του 34χρονου Τούρκου διεθνή σέντερ. 

Ο Σανλί αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις κατά την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ντουμπάι, μετρώντας 2,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, και 1,4 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης. 

«Αφήνει την Ντουμπάι BC για την Μπεσίκτας ο Σανλί»