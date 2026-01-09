Χωρίς Τσιακμά ο Ηρακλής στο Αλεξάνδρειο

Χωρίς τον τραυματία Νίκο Τσιακμά θα παραταχθεί ο Ηρακλής στο αυριανό εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη Betsson.

Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Σάββατο (10/1, 15:30) στο Αλεξάνδρειο τον Άρη Betsson, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής και ο Ζόραν Λούκιτς δε θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Νίκο Τσιακμά. Ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πέλμα, στο παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι (3/1) και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον ακόμα μία εβδομάδα.

Οι κυανόλευκοι ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους, με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο και πέραν του Τσιακμά, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς.

Καραποστόλου: “Να φανούμε δυνατοί πνευματικά”

Ο Σωτήρης Καραποστόλου, μέλος του τεχνικού τιμ δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο μια ομάδα, που έχει φτιαχτεί για να βρίσκεται στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος και διαθέτει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ και έναν αξιόλογο προπονητή. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι, οπότε πρέπει να φανούμε πάρα πολύ δυνατοί πνευματικά και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, διατηρώντας τη συγκέντρωση και την ενέργειά μας σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε να έρθει η νίκη μέσα σε μία πολύ δύσκολη έδρα».