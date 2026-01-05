Μόρις: «Υπέροχη η ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ - Να παίξουμε το μπασκετ μας κόντρα στην Φενέρ»

Ο Μόντε Μόρις σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Φενέρ ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ χαρακτηρίζοντας της υπέροχη, ενώ σημείωσε ότι πρέπει να παίξουν το μπάσκετ τους κόντρα στην τουρκική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (6/1) στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρμπαχτσε για την 1η αγωνιστική του δεύτερου γύρου της EuroLeague και ο Μόντε Μόρις μίλησε στο olympiacosbc.gr για το απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Αμερικανός γκαρντ που μέρα με τη μέρα αισθάνεται όλο και πιο έτοιμος να βοηθήσει με την εμπειρία του τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε στο πρώτο του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ που του θύμισε τα κολεγιακά του χρόνια, τα επίπεδα ετοιμότητάς του, αλλά και την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε εφιστώντας την προσοχή στο μαρκάρισμα του Χόρτον-Τάκερ.

Πώς έζησες το πρώτο σου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, είχες ξαναζήσει τέτοια αντιπαλότητα;

«Η ατμόσφαιρα ήταν υπέροχη, νιώθω πολύ χαρούμενος που το έζησα. Η αλήθεια είναι ότι μου θύμισε τα χρόνια μου στο κολέγιο και τη αντιπαλότητα που είχε το Iowa State με το Kansas. Επικρατούσε η ίδια ατμόσφαιρα, η ίδια τρέλα. Δεν έχει σημασία σε ποιο στρατόπεδο ήσουν, το ζούσαν πολύ έντονα και έπρεπε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Όσον αφορά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ήταν σημαντικό για εμένα γιατί πήρα τα πρώτα μου σημαντικά λεπτά και μπόρεσα να προσφέρω την ώρα που η μπάλα έκαιγε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βρίσκομαι τόσο νωρίς στην καριέρα μου στην EuroLeague. Είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία από το NBA, αλλά απολαμβάνω πραγματικά το να παίζω σε μια τόσο διαφορετική κουλτούρα και να βλέπω νέα πράγματα όσον αφορά το μπάσκετ».

Κόντρα στον Άρη έβαλες ένα πολύ σημαντικό σουτ και γενικά είχες βελτιωμένη παρουσία. Νιώθεις έτοιμος σιγά-σιγά;

«Νιώθω καλύτερα σε κάθε παιχνίδι. Προφανώς μπορώ να παίξω και πολύ καλύτερα και πιστεύω σε 1μισι με 2 εβδομάδες θα είμαι κοντά στο επίπεδο που θέλω. Βελτιώνεται η φυσική μου κατάσταση και νιώθω τα πόδια μου καλύτερα και σύντομα θα είμαι σε θέση να εκτελέσω αυτά που κάνω καλά».

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε;

«Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ μας, δηλαδή να μοιράσουμε καλά την μπάλα και να αμυνθούμε καλύτερα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τους σημαντικούς τους παίκτες και να περιορίσουμε τον Χόρτον-Τάκερ. Είναι καλός παίκτης, τον ξέρω πολύ καλά».