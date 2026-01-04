Πέρασε εύκολα από το Σπλιτ η Ντουμπάι και συνεχίζει αήττητη

Η Ντουμπάι ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σπλιτ εκτός έδρας, με την ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς να κερδίζει με 92-78 πριν την διαβολοβδομάδα της Euroleague, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στην Αδριατική Λίγκα

Δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Σπλιτ η Ντουμπάι. Η ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς επικράτησε εύκολα εκτός έδρας με 92-78 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στην Μαδρίτη από την Ρεάλ.

Πλέον η ομάδα από τα ΗΑΕ ανέβηκε στο 11-0 και συνεχίζει αήττητη την πορεία της στην Αδριατική Λίγκα, με την Σπλιτ να πέφτει στο 3-9.

Για τους νικητές ο Μπέικον ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Αμπας να προσθέτει 13 πόντους. Διψήφιος και ο Καμένιας με 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Στέφενς σκόραρε 13 πόντους, με τον Ντρέζνιακ να συμπληρώνει 12 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η Ντουμπάι στρέφει πλέον την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και τα παιχνίδια με Χάποελ εκτός (21:05, 6/1) και Φενέρ (8/1, 18:00)