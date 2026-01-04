Ο Ολυμπιακός έκανε… πάρτι στη ρακέτα του Άρη Betsson, βάζοντας εκεί τους μισούς του πόντους και επικράτησε τελικά με 95-84, με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται άκρως ανταγωνιστικοί για 36 λεπτά.

Σκοράροντας 48 από τους 95 πόντους του στη ρακέτα και μοιράζοντας 32 ασίστ, ο Ολυμπιακός, που παρατάχθηκε χωρίς τον Μιλουτίνοφ (αιμάτωμα στο γόνατο) και τον Ουόρντ, κέρδισε τον Άρη σε ένα δυνατό παιχνίδι, με τους ερυθρόλευκους να κλείνουν τον Α’ γύρο του πρωταθλήματος αήττητοι με ρεκόρ 12-0. Από την άλλη, ο Άρης, που έπαιζε χωρίς τους Μποχωρίδη (διάστρεμμα) και Χάρελ (γρίπη Α), παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένος και ανταγωνιστικός, έπεσε στο 5-7 και στην 8η θέση.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους (10/14 δίποντα), ακολούθησε ο Ντόντα Χολ με 19 πόντους (8/9 δίποντα), καθοριστικός ο Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους (4/6 τρίποντα), ενώ ο Τόμας Ουόκαπ είχε 4 πόντους και μοίρασε 14 ασίστ, τροφοδοτώντας διαρκώς τους ψηλούς της ομάδας του.

Για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Αμίν Νουά με 20 πόντους, ενώ μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ο Ντανίλο Άντζουσιτς είχε 19 πόντους (4/9 τρίποντα) και ο Άρνολντας Κουλμπόκα 11 πόντους (3/5 τρίποντα). Στους 10 πόντους ο Μπράις Τζόουνς μαζί με 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να αποβάλλεται με δική του ευθύνη στο 37’ της αναμέτρησης.

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή (10/1, 15:30) και μεσοβδόμαδα παίζει στην Ισπανία με τη Μανρέσα (6/1, 20:00) για το Eurocup. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός στην GBL θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καρδίτσα (11/1, 13:00) και μεσολαβεί η «διαβολοβδομάδα» της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε εκτός (6/1, 19:45) και την Μπάγερν εντός (9/1, 21:15).

Ανταγωνιστικός ο Άρης, μπροστά στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός

Με τον Νουά να σκοράρει όλους τους πρώτους πόντους του Άρη από κοντά έγινε το 6-4, όμως ο Ολυμπιακός κυκλοφορώντας την μπάλα και επιμένοντας στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα προσπέρασε με 6-13. Ο Ουόκαπ υπέπεσε στο 3ο φάουλ πολύ νωρίς, καθώς δέχτηκε και τεχνική ποινή, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εκφράζει εντόνως τα παράπονά του. Ο Βεζένκοφ συνέχισε να σκοράρει, ο Άρης επανήλθε (18-18) και ο Ντόρσεϊ βοήθησε στο 18-25 του Ολυμπιακού, προτού ο Κουλμπόκα μειώσει με νέο τρίποντο στο 21-25 της πρώτης περιόδου.

Με τρία σερί τρίποντα από Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς και Κουλμπόκα ο Άρης πέρασε ξανά μπροστά με 30-27, ξεσηκώνοντας και το Παλέ. Εκεί, «μίλησε» ο Φουρνιέ, που με 8 διαδοχικούς πόντους και δύο τρίποντα έφερε την ομάδα του στο 32-35, αλλά ο Νουά απάντησε με ένα προσωπικό σερί για το 40-37. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα συνεχίστηκαν, καθώς ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έγραψε το 42-45 του ημιχρόνου, στη διάρκεια του οποίου ο Άρης είχε 4/4 βολές και ο Ολυμπιακός 11/15.

Έφυγε στο +14 ο Ολυμπιακός, επέστρεψε ο Άρης

Στοχεύοντας ξανά στη ρακέτα οι ερυθρόλευκοι έτρεξαν ένα σερί 0-6 και συνολικό 0-11 για το 45-51. Ο Χολ έκανε… πάρτι με διαδοχικά καρφώματα και ο Παπανικολάου με τρίποντο έγραψε το 49-63, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς σε έξαλλη ζητάει να παίρνει δύο μαζεμένα τάιμ άουτ. Ο Άντζουζιτς έδωσε επιθετικές λύσεις, με τον Άρη να προσπαθεί να επιστρέψει (55-65), αλλά ο Βεζένκοφ τελείωνε τις φάσεις κάτω από το καλάθι (58-72) και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 63-73 με τις βολές των Μήτρου-Λονγκ και Τζόουνς.

Μήτρου-Λονγκ και Φόρεστερ κατέβασαν κι άλλο τη διαφορά, ενώ ο Άντζουσιτς με τρίποντο έφερε το ματς στο καλάθι (70-73). Και πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε αντίδραση από τον Φουρνιέ, ο οποίος με δύο τρίποντα έκανε το 70-79, αλλά οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν εγκατέλειπαν, αλλά με τον Μήτρου-Λογνκ μπήκαν δυνατά ξανά στη διεκδίκηση της νίκης με το 80-82 στο 36’. Το τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε αποτέλεσμα, καθώς η ομάδα του έτρεξε σερί 0-7 με Μόρις, Βεζένκοφ και Ουόκαπ για το 80-89 στο 38’, παίρνοντας ξεκάθαρο πλεονέκτημα για τη νίκη. Ο Άρης, έχοντας πια και τον Τζόουνς με πέντε φάουλ στον πάγκο, δεν μπορούσε να αντιδράσει και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 84-95.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

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