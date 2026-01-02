Αν και βρέθηκε να χάνει με 10 πόντους στο 25', η Φενέρμπαχτσε γύρισε το ματς στη Βιτόρια και επικράτησε της Μπασκόνια με 108-93 και απέχει μία νίκη από την κορυφή, ενώ στην επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Ολυμπιακό (6/1).

Ανεβάζοντας ρυθμούς στα 15 τελευταία λεπτά του αγώνα, η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα από την Buesa Arena και ανέβηκε στο 12-6. Σταθερά στην τετράδα η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, πέτυχε την τρίτη της σερί νίκη και απέχει μία νίκη πλέον από την κορυφή, ενώ χρωστάει και το αναβληθέν παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Αντίθετα, η Μπασκόνια έπεσε στο 6-13, παραμένοντας στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ουέιντ Μπόλντγουιν με 24 πόντους, ενώ είχε ακόμα 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, με τον καθοριστικό στο δεύτερο ημίχρονο Νίκολο Μέλι να έχει 17 πόντους (4/8 τρίποντα) και τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να προσθέτει 16. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό με 20 πόντους και 7 ριμπάοουντ και ο Κόμπι Σίμονς έδωσε άλλους 16 πόντους.

Στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 20η και 21η αγωνιστική, η Μπασκόνια παίζει αρχικά στο Μόναχο με την Μπάγερν (7/1, 21:30) κι έπειτα υποδέχεται τη Βιλερμπάν (9/1, 21:30). Αντίστοιχα, η Φενέρ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (6/1, 19:45) και μετά παίζει εκτός έδρας με την Ντουμπάι (8/1, 18:00).

Χέρι-χέρι στο πρώτο ημίχρονο

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά η Μπασκόνια προσπάθησε να δημιουργήσει μομέντουμ κάνοντας το 10-6 με πέντε σερί πόντους του Γκετσεβίτσιoυς, όμως η Φενέρ απάντησε με τρίποντο του Μπόλντγουιν για το 14-15. Η σκυτάλη του σκοραρίσματος πέρασε στον Λουβαβού-Καμπαρό, ο οποίος με εφτά διαδοχικούς πόντους έφερε την ομάδα του στο 24-21, με τον Σίμονς να σημειώνει το 28-24 της πρώτης περιόδου.

Σπανιόλο και Ντιακιτέ συνέβαλαν στο πρώτο +7 της Μπασκόνια (36-29), όμως η Φενέρ αντέδρασε άμεσα σε αυτή τη διαφορά. Με επιθετικό πλουραλισμό ισοφάρισε αρχικά (36-36) και ο Μέλι την έβαλε ξανά μπροστά (38-39). Οι δύο ομάδες έμεναν πάντα κοντά στο σκορ, Λουβαβού-Καμπαρό (16π.) και Σίμονς (13π.) οδηγούσαν την Μπασκόνια και από την άλλη απαντούσε ο Μπόλντγουιν (14π.) και ο Χόρτον-Τάκερ (10π.), με το ημίχρονο να κλείνει σε απόλυτη ισορροπία (53-53).

Στο +10 η Μπασκόνια και τρομερή αντεπίθεση νίκης η Φενέρ

Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε για ακόμα δύο λεπτά, όταν ο Χόρτον-Τάκερ αποβλήθηκε με τεχνική ποινή και αντιαθλητικό φάουλ μέσα σε 47'', δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Χάουαρντ να πετύχει διαδοχικούς πόντους και να δημιουργήσει το 69-61. Με τρίποντο του Σπανιόλο σχηματίστηκε το πρώτο +10 (77-67) και εκεί ο Μπιμπέροβιτς δήλωσε παρών, μειώνοντας σε 79-76. Ο Μπόλντγουιν έφερε το ματς ξανά στα ίσια και ο Μέλι με buzzer beater τρίποντο λίγο κάτω από το κέντρο έγραψε το 82-85 της τρίτης περιόδου.

O Ιταλός ψηλός έβαλε ακόμα ένα τρίποντο για το 83-90, Λουβαβού-Καμπαρό και Ομορούγι προσπαθούσαν να επαναφέρουν την ομάδα τους, όμως ο Κόλσον με δύο κολλητά τρίποντα έφερε τη Φενέρ στο +12 (87-99) στο 35', ολοκληρώνοντας ένα επιμέρoυς σκορ 10-32. Ο Σπανιόλο έδωσε νέο ενδιαφέρον (91-99), όμως ο Λουβαβού-Καμπαρό δεν έδωσε συνέχεια, αστοχώντας σε δύο σερί ελεύθερα τρίποντα και οι Αμερικανοί της Φενέρ κλείδωσαν τη νίκη με το 91-105 στο 1'42'' πριν το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 28-24, 53-53, 82-85, 93-108

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.