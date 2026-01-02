«Βλέπει» τον Ουίλ Κάριους το Περιστέρι Betsson

Το Περιστέρι Betsson εξετάζει την περίπτωση του Ουίλ Κάριους, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, μετά τον τραυματισμό του Ράιλι Αμπερκρόμπι.

Το Περιστέρι Betsson ψάχνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Ράιλι Αμπερκρόμπι και σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ουίλ Κάριους.

Ο 28χρονος παίζει στο «4» και αγωνίζεται στη Λέβιτσε. Τη φετινή σεζόν σε 17 ματς στο πρωτάθλημα και σε 28,8 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 15,6 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ. Την ίδια ώρα, στο BCL έχει σε 6 ματς 12,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ σε 32,2 λεπτά.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τους Ουέστερν Ιλινόις Λέδερνεκς (2 σεζόν, NCAA) και από τους Μπι Κέι Ντιουκς (2 σεζόν, Αυστρία).