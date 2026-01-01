Νέο πρόβλημα στους Νάγκετς: Τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας

Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, ωστόσο μετά τον Νίκολα Γιόκιτς, είδαν και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να τραυματίζεται.
Με 4:03 να απομένουν για την τρίτη περίοδο, ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στη γάμπα και ο Λιθουανός ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά το φινάλε του ματς. Ο Βαλαντσιούνας φόρεσε μπότα στο πόδι του και μιλώντας στο «BasketNews» δεν έκρυψε τα νεύρα του.
«Τραυματίστηκα, δεν είναι καλό. Τι να πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Όχι, είμαι τραυματίας. Γίνονται αυτά. Ήταν ωραίο που έπαιξε και βοήθησα την ομάδα. Πρέπει να γίνω καλύτερα, να γίνει καλά η γάμπα μου και να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Εύκολο να το λες, όχι να το κάνεις» ανέφερε.