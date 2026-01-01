Νέο πρόβλημα στους Νάγκετς: Τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας

Μετά τον Νίκολα Γιόκιτς οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν να αντιμετωπίσουν νέο «πονοκέφαλο», καθώς ο Γιόνας Βαλαντσιούνας τραυματίστηκε κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, ωστόσο μετά τον Νίκολα Γιόκιτς, είδαν και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να τραυματίζεται.

Με 4:03 να απομένουν για την τρίτη περίοδο, ο έμπειρος σέντερ τραυματίστηκε στη γάμπα και ο Λιθουανός ήταν αρκετά εκνευρισμένος μετά το φινάλε του ματς. Ο Βαλαντσιούνας φόρεσε μπότα στο πόδι του και μιλώντας στο «BasketNews» δεν έκρυψε τα νεύρα του.

«Τραυματίστηκα, δεν είναι καλό. Τι να πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Όχι, είμαι τραυματίας. Γίνονται αυτά. Ήταν ωραίο που έπαιξε και βοήθησα την ομάδα. Πρέπει να γίνω καλύτερα, να γίνει καλά η γάμπα μου και να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ. Εύκολο να το λες, όχι να το κάνεις» ανέφερε.