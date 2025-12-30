Θέλουν να... απαλλαχθούν από τον Τρέι Γιανγκ οι Χοκς

Οι Ατλάντα Χοκς φέρεται να ψάχνουν τρόπο για να «απαλλαχθούν» από τον τέσσερις φορές All Star, Tρἐι Γιανγκ.

Σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάον του ESPN, οι Ατλάντα Χοκς έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν χωρίς τον Τρέι Γιανγκ στο ρόστερ τους, έχοντας στείλει ξεκάθαρο μήνυμα και στον ίδιο τον παίκτη, με την επιλογή να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο και εξετάζουν και το σενάριο της ανταλλαγής.

Ο Τιμ ΜακΜάον δήλωσε ότι «οι Χοκς δείχνουν ότι σκέφτονται την αποχώρηση του Τρέι Γιανγκ. Δεν έκαναν καμία προσπάθεια να υπογράψουν επέκταση μαζί του. Όταν συμβαίνει αυτό με τον αστἐρα της ομάδας, είναι ένα αρκετά σαφές μήνυμα ότι το τέλος μπορεί να είναι κοντά», και πρόσθεσε πως μια ανταλλαγή είναι πολύ δύσκολο να συμβεί τώρα διότι οι ομάδες δεν θα προφέρουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία για αντάλλαγμα.

Ο Γιανγκ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, με οψιόν και για την επόμενη χρονιά ύψους 48 εκατομμυρίων δολαρίων. Την φετινή χρονιά στο ΝΒΑ, μετρά 19.3 πόντους, 8.9 ασίστ με 30.5% στο τρίποντο σε δἐκα παιχνίδια με τους Χοκς.