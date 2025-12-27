Ο Κολοσσός Ρόδου βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους (37-54), έκανε μία «μαγική» τρίτη περίοδο (29-14 επιμέρους σκορ), αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και έτσι η Μύκονος Betsson πήρε το «διπλό» με 97-83.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε την Μύκονο Betsson για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια στο +17 (54-37). Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και μείωσαν στους 2 πόντους (68-66) αλλά στο τέλος η Μύκονος... πάτησε το γκάζι και επικράτησε τελικά με 97-83. Έτσι, η Μύκονος έχει πλέον ρεκόρ 5-6 και ο Κολοσσός «έπεσε» στο 2-10.

Για τους νικητές, ο Ρέι έκανε τρομερή εμφάνιση με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 39:33, ενώ ο Χέσον προσέθεσε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 30:36. Από την άλλη, ο Μακ μέτρησε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 24:12, ενώ ο Γκάουντλοκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:51.

Δυναμικό ξεκίνημα για την Μύκονο και +11

Ο Νίκολς άνοιξε το σκορ του αγώνα για τον Κολοσσό Ρόδου, με την Μύκονο να βρίσκει καλάθια από τους Χέσον και Ρέι για το 2-7. Με το τρίποντο του Γκαλβανίνι η διαφορά έπεσε στους 2 (7-9) και ο Γκάουντλοκ ισοφάρισε τελικά σε 9-9. Με τους Άπλμπι και Μπιλλή οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 4 (11-15) και ο πρώτος συνέχισε να σκοράρει διαμορφώνοντας, μαζί με τους Ρέι και Μουρ, το 19-30 του πρώτου δεκαλέπτου.

Κυριαρχία των φιλοξενούμενων και διαφορά 17 πόντων στα αποδυτήρια

Με τους Μακ και Νίκολς η διαφορά έπεσε στους 7 (23-30) αλλά τόσο ο Μάντζαρης όσο και ο Μουρ αργότερα την έφεραν ξανά σε διψήφια διαφορά (23-33, 25-35). Ο Ρέι με βολές κατάφερε να φέρει τη Μύκονο στο +12 (33-45) και η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 15 με το τρίποντο του Γκαμπλ για το 34-50. Τελικά, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 37-54.

Μεγάλη επιστροφή του Κολοσσού, 29 πόντοι στην περίοδο και στους 2 η διαφορά

Ο Κολσοσός μπήκε καλύτερα στην επανάληψη και με τους Μακ, Πετρόπουλο και Νίκολς μείωσε σε 46-56. Μετά τις βολές του Χέσον, οι γηπεδούχοι βρήκαν νέο σερί με τους Γκάουντλοκ-Γκαλβανίνι και έτσι μείωσαν τη διαφορά στους 3 (55-58). Ο Ρέι με ένα σερί 8-0 διαμόρφωσε το 55-63, αλλά ο Μακ «απάντησε» και με 5 δικούς του πόντους έκανε το 62-65. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Γκαλβανίνι βρήκε δύο καλάθια και μείωσε στους 2 (66-68).

Πήρε το σημαντικό «διπλό» η Μύκονος

Η Μύκονος μπήκε στην τελευταία περίοδο αποφασισμένη να πάρει ξανά διαφορά «ασφαλείας» και με τους Γκαμπλ και Μουρ ανέβασε γρήγορα την διαφορά στους 7 (66-73). Ο Γκαλβανίνι πέτυχε το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά Μουρ και Κάναντι με ένα σερί 5-0 διαμόρφωσαν το 68-77. Η Μύκονος κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, η διαφορά δεν έπεσε κάτω από τους 7 βαθμούς και τελικά οι φιλοξενούμενοι πήραν το «διπλό» με 97-83.

Τα δεκάλεπτα: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97

Τα στατιστικά του αγώνα.