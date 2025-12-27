Δεν θέλουν τον Γιανγκ οι Μάβερικς σε πιθανό trade για τον Ντέιβις

Οι Ατλάντα Χοκς θέλουν να αποκτήσουν τον Άντονι Ντέιβις και ένα πιθανό trade με τους Ντάλας Μάβερικς δεν θα περιλαμβάνει τον Τρε Γιανγκ.

Ο Άντονι Ντέιβις αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ντάλας Μάβερικς και αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μία από αυτές είναι και οι Ατλάντα Χοκς.

Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς, οι Χοκς έχουν ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα τον «Φρύδια» και φαίνεται πως για να τον αποκτήσουν, δε θα χρειαστεί να δώσουν τον Τρε Γιανγκ. Όπως ανέφερε, οι Χοκς θα ήθελαν συμβόλαια που λήγουν νεαρούς παίκτες, picks και πιθανότατα τον Ζακαρί Ρισασέ.

Τέλος, σημειώνεται πως όποια ομάδα κάνει δικό της τον Ντέιβις θα πρέπει να του προσφέρει και νέο συμβόλαιο, καθώς απομένει μόνο μία σεζόν στο συμβόλαιό του.