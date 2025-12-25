UNICEF Trophy: Η ιστορία και οι νικητές του Final-4

To UNICEF Trophy μπήκε στις ζωές μας την τελευταία τετραετία, με το μεγάλο ραντεβού του ελληνικού μπάσκετ αυτή την φορά να δίνεται στην Άρτα το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου, με τη διοργάνωση να πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε πόλη εκτός της Αττικής, ενδεικτικό στοιχείο της εξέλιξης του νέου θεσμού.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με προεκτάσεις και εκτός παρκέ, έχοντας ως παράλληλο στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, η δυνατότητα για μια θέση στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας έχει προσφέρει σπουδαίες «μάχες» στα παρκέ και στα αγωνιστικά διήμερα, που έχουν κρίνει τους έως τώρα νικητές του θεσμού.

Κάπως έτσι, και με την τέταρτη διοργάνωση του UNICEF Trophy να πλησιάζει στην Άρτα και στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακίων, είναι η ευκαιρία για μια… βουτιά στην έως τώρα ιστορία του θεσμού.

Η επιστροφή του Ιστορικού

Το πρώτο UNICEF Trophy διεξήχθη σε δύο γήπεδα για τη σεζόν 2022-2023, καθώς οι ημιτελικοί πραγματοποιήθηκαν στον Χολαργό και ο τελικός διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, με τη δράση να εκτυλίσσεται στο διήμερο 16-17 Δεκεμβρίου 2022. Σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ιστορικούς συλλόγους, αρχικά, ο Πανιώνιος προερχόμενος από την National League 1 με μια ομάδα, που εν συνεχεία θα κέρδιζε δύο σερί ανόδους για την GBL, θα επικρατούσε του Ηρακλή με 83-73, με τον Δημήτρη Βεργίνη πρώτο σκόρερ με 27 πόντους, ενώ στην άλλη πλευρά ο Δημήτρης Χαριτόπουλος σημείωσε 16.

Στο δεύτερο ημιτελικό, η ΦΕΑ έζησε τις δικές της ξεχωριστές της στιγμές, με το σύνολο του Αλέξη Καρατζά να κερδίζει τον Παπάγου με 89-77, με τον αρχηγό Αλέξανδρο Στεργιάκη σε σπουδαία βραδιά με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα, ενώ ο Βασίλης Καραχάλιος ήταν «διπλός» με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, μοιράζοντας και τέσσερις ασίστ. Στην αντίπερα όχθη, οι 18 πόντοι με τέσσερις ασίστ του Νίκου Καρούζου δεν ήταν αρκετά για τους «Στρατηγούς».

Μία μέρα αργότερα, θα ερχόταν η στιγμή για τον Δημήτρη Βεργίνη να σηκώσει, παρέα με τον Φάνη Χριστοδούλου, το πρώτο τρόπαιο του UNICEF Trophy στον ουρανό του ΟΑΚΑ, με τον Πανιώνιο του Περικλή Ταυρόπουλου να κερδίζει την ΦΕΑ στον τελικό με 80-71, με το δίδυμο των Βεργίνη (22 π.) και Γιάννη Σαχπατζίδη (20 π., 15 ρ.) να οδηγεί τον Ιστορικό στην κούπα, ενώ στην άλλη πλευρά ο Θανάσης Κόντος ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους.

Με αυτό τον τρόπο, ο Πανιώνιος πήρε θέση στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου στον προημιτελικό αποκλείστηκε με 93-88 στην παράταση από την ΑΕΚ στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού.

Και ξανά… Πανιώνιος

Ήταν τη σεζόν 2023-2024 και στο διήμερο 5-6 Ιανουαρίου, όταν το δεύτερο UNICEF Trophy λάμβανε τόπο στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων, με τέσσερις ομάδες της Elite League να διεκδικούν το τρόπαιο. Την αρχή έκανε η ΝΕ Μεγαρίδος του Γιώργου Μάνταλου, που κατέβαλε με 81-72 τον Μίλωνα, με εξαιρετική εμφάνιση του Πέτρου Γερομιχαλού (26 π.) και του Κρίστιαν Μπράντφορντ (22 π., 5 ρ., 7 ασ.), ενώ για τους Νεοσμυρνιώτες ο Στιβ Μπαρτ είχε 28 πόντους με έξι ριμπάουντ.

Στο δεύτερο ημιτελικό, ο Πανιώνιος του Άρη Λυκογιάννη ξεκίνησε να υπερασπίζεται τον τίτλο του απέναντι στη Δόξα Λευκάδας, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 61-46, για να πάρει την πρόκριση με πρώτο σκόρερ τον Ντεγιόν Ντέιβις με 12 πόντους, μαζεύοντας και πέντε ριμπάουντ, ενώ για τους Επτανήσιους οι Ντόνοβαν Ντόναλντσον και Γιάννης Ευσταθιάδης είχαν από 12 πόντους.

Ο τελικός αποτέλεσε ένα «θρίλερ» ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά ποιοτικές ομάδες, με τον Πανιώνιο να καταφέρνει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» του με 66-63 έναντι της ΝΕΜ, με τον Δημήτρη Βεργίνη στους 26 πόντους και σε μια μοναδική του παράσταση, ενώ ξεχώρισαν τόσο τα 15 ριμπάουντ ως κορυφαία επίδοση, μαζί με τον Γιάννη Σαχπατζίδη την προηγούμενη χρονιά, από τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, όσο και οι 12 ασίστ του Νίκου Γκίκα, που αποτελούν ακόμη και σήμερα ρεκόρ στη διοργάνωση.

Ο Πανιώνιος, κάπως έτσι, έκανε και πάλι το ταξίδι στο Ηράκλειο για το Final-8, εκεί όπου ηττήθηκε από τον Προμηθέα Πάτρας με 88-48, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.

Η δικαίωση του ονείρου στα Μέγαρα

Η σεζόν 2024-2025 βρήκε το UNICEF Trophy να διεξάγεται αυτή την φορά στη Γλυφάδα το διήμερο 27-28 Δεκεμβρίου 2024, όπως θα συμβεί και για το 2025 στην Άρτα. Ο πρώτος ημιτελικός αποτέλεσε μια μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο προπορευόμενες τότε ομάδες της Elite League, με την ΝΕ Μεγαρίδος να εμφανίζεται πιο αποφασισμένη και με 84-80 να επικρατεί της Μυκόνου, με τον Δημήτρη Γερομιχαλό στους 21 πόντους, ενώ οι 22 πόντοι του Ανδρέα Κανονίδη και ο «διπλός» Νικόλας Πόζογλου (15 π., 12 ρ.) δεν ήταν αρκετοί για τους Κυκλαδίτες, που αργότερα πήραν τον τίτλο στην Elite League.

Λίγο αργότερα, μια ομάδα της National League 1 θα έγραφε τη δική της ιστορία στο θεσμό και θα συνέχιζε την… παράδοση της κατηγορίας της, αφού το Αιγάλεω του Αλέξη Παπαδάτου νίκησε με 87-81 τον Παπάγου, με τον Στάθη Παπαδιονυσίου πρώτο σκόρερ με 17 πόντους, ενώ οι 16 πόντοι του Ζάντερ Ράις και το double double 10 πόντων και 10 ασίστ του Κωνσταντίνου Μπιλάλη δεν μπορούσαν να οδηγήσουν στον τελικό τους «Στρατηγούς».

Στον τελικό, μια μέρα αργότερα, η ΝΕ Μεγαρίδος έζησε το δικό της όνειρο με τον Γιώργο Μάνταλο επικεφαλής, παίρνοντας θέση στο Final-8 του Κυπέλλου Ανδρών, μετά το 90-69 έναντι του Αιγάλεω, με τον Δημήτρη Γερομιχαλό ξανά πρώτο σκόρερ στους 23 πόντους, ενώ στην αντίπερα όχθη ο Στάθης Παπαδιονυσίου είχε 18 πόντους με έξι ασίστ, καθώς και 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, αριθμός που τον έχει καταστήσει… MVP των τριών πρώτων ετών της διοργάνωσης.

Η ΝΕ Μεγαρίδος ταξίδεψε στην Κρήτη και στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου ηττήθηκε από τον Προμηθέα Πάτρας με 86-77 στα προημιτελικά, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό.