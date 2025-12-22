«Στην αγορά για σέντερ η Ζαλγκίρις»

Η Ζαλγκίρις Κάουνας θέλει να βελτιωθεί στο «5» και έτσι ψάχνει στην αγορά για ακόμη έναν σέντερ.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας πραγματοποιεί μία αρκετά καλή σεζόν μέχρι τώρα και θέλει να προσθέσει περισσότερο βάθος στο «5». Σύμφωνα με το «BasketNews», η λιθουανική ομάδα ψάχνει στην αγορά για ακόμη έναν σέντερ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Μασιούλις θέλει έναν ψηλό που θα ταιριάζει με το frontcourt και θα προσφέρει αυτό που λείπει από τους τωρινούς παίκτες του. Δηλαδή προστασία της ρακέτας και δύναμη ώστε να τα βάζει με μεγάλα κορμιά.

Η Ζαλγκίρις εξετάζει περιπτώσεις και από την Αμερική (ΝΒΑ και G-League) και από την Ευρώπη.