Με τον Νόα Χόρκλερ να κάνει νταμπλ-νταμπλ (23π., 11 ριμπ.) η Καρδίτσα κέρδισε με 103-87 το Μαρούσι και επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.

Ελέγχοντας το παιχνίδι από τη δεύτερη περίοδο κι έπειτα και έχοντας 9/16 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο και 56 πόντους, η Καρδίτσα έφτασε σε μια εύκολη νίκη μπροστά στο κοινό της. Με τη νίκη της αυτή ανέβηκε στο 4-6, βάζοντας «στοπ» στο σερί τριών ηττών που μετρούσε. Αντίθετα, το Μαρούσι έπεσε 2-7, παραμένοντας στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και πλέον αριθμεί πέντε συνεχόμενες ήττες. Στην επόμενη αγωνιστική (12η) η Καρδίτσα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (28/12, 13:00) και το Μαρoύσι, μία μέρα νωρίτερα, τον Παναθηναϊκό (27/12, 18:30).

Μετά τον Χόρκλερ που ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ξεχώρισε και ο Αλεξάντερ Μάντσεν με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 κοψίματα! Ο Ντέμιεν Τζέφερσον είχε 17 πόντους και ο Μπράντον Τζέφερσον 13 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Λεωνίδας Κασελάκης έπαιξε μόλις 6’ λόγω ατυχήματος και κατάγματος στη μύτη. Για το Μαρούσι ο Τζορτζ Πάπας είχε 17 πόντους στο ντεμπούτο του με την ομάδα και ο Τζόρνταν Κινγκ πρόσθεσε 13 πόντους.

Έτρεξε σερί και πήγε ως το +10 η Καρδίτσα

Με… φόρα μπήκε στο ματς η Καρδίτσα και με τον Ουάσινγκτον να δίνει ρυθμό, προηγήθηκε 6-0. Ωστόσο η αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν άμεση και με τον Καρακώστα να βγαίνει μπροστά έγινε το 6-9, ενώ ο Καμπερίδης αποχώρησε με κάταγμα στη μύτη μετά από σύγκρουση με τον Σάλας. Με τρίποντο ο Ογκουντίραν έκανε το 11-16 , οι Δίπλαρος και Χόρκλερ ισοφάρισαν (19-19), αλλά οι Μπριγκς και Μέικον έβαλαν ξανά την ομάδα τους μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (23-25).

Ανεβάζοντας την πίεση στην άμυνά της η Καρδίτσα έγινε πιο αποτελεσματική και στην επίθεση. Έτσι, με τους Μάντσεν και Χόρκλερ να σκοράρουν από κοντά διαμορφώθηκε το 31-27 και ο Καμπερίδης με αντίστοιχο τρόπο έγραψε το 35-29. Το Μαρούσι πήρε μια ανάσα από τον Σάλας, αλλά οι Μπράντον και Ντέμιεν Τζέφερσον έτρεξαν σερί 8-0 για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (43-33), με τον Ουίλιαμς να μειώνει στο 45-38 του ημιχρόνου. Σε αυτό το διάστημα πάντως οι γηπεδούχοι είχαν 0/7 τρίποντα και 9 λάθη, αλλά είχαν και την πρωτοπορία.

Σε απόσταση ασφαλείας οι γηπεδούχοι, δεν απείλησε το Μαρούσι

Αφού το Μαρούσι δεν μπόρεσε να μειώσει, οι γηπεδούχοι με σερί 7-0 πήγαν τη διαφορά στο +15 (59-44), βάζοντας τις βάσεις για την επικράτηση. Σάλας και Μέικον προσπάθησαν να ξεκινήσουν αντεπίθεση, αλλά ο Ουάσινγκτον έκανε το 65-48 και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 72-55, καθώς η Καρδίτσα απαντούσε σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των φιλοξενούμενων.

Τα δύο τρίποντα του Κινγκ έδωσαν ελπίδες ανατροπής στο Μαρούσι (75-65 και 80-70), ενώ ο Πάπας μείωσε ακόμα πιο πολύ σε 81-72 στο 35’. Ωστόσο το τρίποντο του Χόρκλερ και ακόμα ένα καλάθι του Μάντσεν έφεραν τους Θεσσαλούς ξανά στο +14 (86-72) στο 37’, με τον χρόνο να είναι πλέον και σύμμαχός τους. Ο Κινγκ πάλευε με το μακρινό του σουτ (86-76), ο Χόρκλερ απαντούσε και ο Καμπερίδης έδωσε τη χαριστική βολή με τρίποντο για το καθοριστικό 95-78 στα 2’15’’ πριν το φινάλε, με τα πάντα να έχουν κριθεί.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 45-38, 72-55, 103-87

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.