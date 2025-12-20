Τέλος από την Μπάγερν ο Χέρμπερτ!

Παρελθόν από την Μπάγερν αποτελεί ο Γκόρντον Χέρμπερτ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική ομάδα.

Tίτλοι τέλους για τον Kαναδοφινλανδό τεχνικό στους Βαυαρούς, με τον Χέρμπερτ να πληρώνει το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων κι αποτελεσμάτων της Μπάγερν και να αποτελεί παρελθόν.

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τους Βαυαρούς να είναι πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει τη σεζόν υπό νέα ηγεσία: Μετά από ενάμιση χρόνο, ο προπονητής Γκόρντον Χέρμπερτ αποχωρεί από την Μπάγερν άμεσα. Ο 66χρονος Καναδός και οι πρωταθλητές Γερμανίας συμφώνησαν στην πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους το Σάββατο μετά από μια εμπιστευτική ανταλλαγή. Και οι δύο πλευρές τόνισαν ότι η θλιβερή απόφαση ελήφθη "για το καλό της ομάδας και του συλλόγου"».