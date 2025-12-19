Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε... ό,τι ήθελε κόντρα στην Παρτιζάν, πήρε μία άνετη νίκη (109-68) και... βύθισε ακόμα περισσότερο τον σερβικό σύλλογο.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχθηκε την Παρτιζάν στην «Zalgirio Arena» για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι έκαναν ένα εκπληκτικό παιχνίδι και από την πρώτη περίοδο κατάφεραν να... τελειώσουν το ματς. Οι Σέρβοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην αναμέτρηση και τελικά γνώρισαν μία βαριά ήττα με 109-68. Έτσι, πλέον η Ζαλγκίρις έχει ρεκόρ 10-7 και η Παρτιζάν «έπεσε» στο 6-11.

Για τους νικητές, ο Ράιτ είχε 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ, ενώ ο Φρανσίσκο προσέθεσε 22 πόντους,1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ο κορυφαίος ήταν ο Φερνάντο με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ ο Μπόνγκα μέτρησε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Από νωρίς πήρε διψήφια διαφορά η Ζαλγκίρις

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Παρτιζάν, με τον Μπόνγκα να κάνει το 0-3 με τρίποντο. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους Σέρβους. Με τους Μπραζντέικις και Ουίλιαμς-Γκος οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν (4-3), αλλά ο Μπράουν ευστόχησε και αυτός από τα 6,75μ. για το 4-6. Σλέβα και Μπραζντέικις έδωσαν προβάδισμα 4 πόντων στην Ζαλγκίρις (11-7) και με ένα επιθετικό... ξέσπασμα η διαφορά έφτασε τους 10 (23-13), με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 28-15.

Στο +23 στα αποδυτήρια η Ζαλγκίρις

Ο Σλέβα μπήκε δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τρεις προσωπικούς πόντους έκανε το 31-15. Η Παρτιζάν με τον Ουάσινγκτον βρήκε ένα σερί 5-0 (31-20), αλλά ο Φρανσίσκο «απάντησε» και ανέβασε τη διαφορά στους 16 (36-20). Η Ζαλγκίρις συνέχισε να βρίσκει σκορ... με όποιον τρόπο θέλει και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 53-30.

Η Ζαλγκίρις συνέχισε να... βυθίζει την Παρτιζάν

Τα πράγματα δεν έγιναν καλύτερα για τους φιλοξενούμενους στην επανάληψη. Οι δύο ομάδες πήγαιναν καλάθι-καλάθι, ωστόσο οι Ουλάνοβας και Μπραζντέικις ευστόχησαν σε τρίποντα για το 63-37. Μετά το καλάθι του Φερνάντο, από τα 6,75μ. σκόραρε και ο Φρανσίσκο (66-39) και στη συνέχεια ο Τουμπέλις πέτυχε δύο συνεχόμενα καλάθια για το 70-41. Η Παρτιζάν δεν κατάφερε να βρει λύσεις και μπήκε στην τελευταία περίοδο στο -34 (82-48).

Διασυρμός για τον σερβικό σύλλογο

Το τέταρτο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Παρόλο που... πάτησε φρένο, η Ζαλγκίρις συνέχισε να βρίσκει σκορ και λύσεις. Με τις βολές του Ράιτ και το τρίποντο του Ρουμπσταβίτσιους η διαφορά έφτασε τους 37 (94-57) και με 2:42 να απομένουν οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 100 πόντους, αφού ο Ουλάνοβας ευστόχησε στις βολές μετά την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Φερνάντο (101-63). Τελικά, το... μαρτύριο ολοκληρώθηκε για την Παρτιζάν, με την Ζαλγκίρις να επικρατεί με 109-68.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68

Τα στατιστικά του αγώνα.