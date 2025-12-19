Το μπασκετικό σύστημα της ΕΟΚ, κόντρα στο ήθος και την ανθρωπιά

Η ΕΣΚΑΝΑ… κατέβασε ρολά, όμως το βασικό δεν είναι η ζημιά στο μπάσκετ, αλλά οι γιορτές που θα κάνουν απλήρωτοι άνθρωποι, για τα καπρίτσια της Ομοσπονδίας.

ΕΟΚ σημαίνει Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Οτιδήποτε αφορά τη δομή του αθλήματος, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη. Η διοίκησή της και κυρίως ο πρόεδρός της, Βαγγέλης Λιόλιος.

Τα... επιτεύγματά τους, τα βλέπουμε διαρκώς. Τι συμβαίνει με τη διαιτησία, τις «τριγωνικές» σχέσεις που κάνουν το ποδόσφαιρο του «κοκαλιάρη» και του «θείου» να αισθάνονται ντροπή. Κάποια πράγματα όμως, ξεπερνούν την επιβολή ενός καθεστώτος σε αποτελέσματα και τίτλους εντός των συνόρων, στον έλεγχο του αθλήματος.

Αυτό που συμβαίνει με την ΕΣΚΑΝΑ, είναι η απόλυτη ξεφτίλα της ηθικής και της ανθρωπιάς. Γιατί στις μέρες που ο κόσμος περιμένει γιορτινά τραπέζια, δώρα και χαρές που έχει ανάγκη, αφέθηκαν άνθρωποι που εργάζονται στο μπάσκετ να είναι απλήρωτοι. Με άμεση υπαιτιότητα της ΕΟΚ φυσικά.

Τα καπρίτσια της Ομοσπονδίας του Λιόλιου, οδηγούν στο «θάνατο» την ΕΣΚΑΝΑ και στην ανέχεια τόσους ανθρώπους μέσα στις γιορτές. Και την ίδια ώρα, μία τόσο σοβαρή και σημαντική είδηση από αθλητικής και ανθρώπινης πλευράς, «πνίγεται» στα περισσότερα Μέσα. Επειδή για εκεί υπάρχουν χρήματα προκειμένου να πληρώνονται μισθοί για να κλείνουν στόματα και να ανοίγουν μόνο όταν είναι να αποθεώσουν για κάτι ασήμαντο. Λες και ζούμε στην εποχή της λογοκρισίας στην επταετία του γύψου.

Το κράτος την ίδια ώρα δεν κάνει το παραμικρό, παρακολουθεί αφήνοντας τον... εκλεκτό του -καθοριστική η συμβολή του Αυγενάκη για να γίνει πρόεδρος ο Λιόλιος, κάτι που από μόνο του λέει πολλά- να βάζει «φωτιά» στο άθλημα και να προκαλεί σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, καθώς το ζήτημα είναι πρωτίστως ανθρώπινο και μετά μπασκετικό.

Αυτά να τα βλέπουν οι Ενώσεις και τα σωματεία που εμπιστεύτηκαν τη λαίλαπα Λιόλιου για να σώσει το ελληνικό μπάσκετ. Από καταστάσεις τις οποίες δεν βίωσε ούτε εν μέσω κρίσης ή πανδημίας. Και τις βιώνει τώρα που οικονομικά ειδικά, τα πάντα έπρεπε να είναι σε άνθιση. Όπως συμβαίνει και με τις ομάδες.

Οικονομικά η ΕΟΚ οδηγείται στα βράχια. Δεν απασχολεί κανέναν, το θέμα είναι ένα σύστημα να κάνει τη... δουλειά του. Έτσι αφέθηκε και η ΕΣΚΑΝΑ στην τύχη της. Επειδή όποιος δεν συμφωνεί με τον Λιόλιο, πρέπει να το «βουλώσει» με κάθε τρόπο. Οι θεσμοί δεν αγγίζονται, ακόμη κι αν καταστρέφουν αυτό για το οποίο τους ανατέθηκε ένα πόστο. Την προστασία του μπάσκετ. Χώρος που θεωρούν πως είναι το μαγαζάκι τους.

Η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι να λύσει το πρόβλημα. Οι «βολεμένοι» πανηγυρίζουν. Υποχρέωση των σωματείων και των Ενώσεων, να δουν αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια τους. Για να μην είναι οι επόμενες που θα «σβηστούν» από τον χάρτη και δεν θα ασχολείται κανείς. Γιατί τα μεροκάματα είναι πολλά, για να ασχοληθεί ένα σύστημα ολόκληρο με τους ανθρώπους που θα κάνουν γιορτές απλήρωτοι, προκειμένου να δείξει την ισχύ της η διοίκηση του Λιόλιου.