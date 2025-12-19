Οι Μάβερικς πήραν το... θρίλερ κόντρα στους Πίστονς στην παράταση - Νίκη για Λέικερς με ασύλληπτο Ντόντσιτς

Οι Ντάλας Μάβερικς πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας στην παράταση με 116-114. Ο μυθικός Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη κόντρα στους Τζαζ (135-143).

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς φιλοξένησαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Τεξανούς να φτάνουν σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην κορυφαία ομάδα της ανατολικής περιφέρειας, σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε... θρίλερ.

Οι Πίστονς πήγαν να κάνουμε επικό comeback στην τέταρτη περίοδο, έστειλαν το ματς στην παράταση, όμως στο έξτρα πεντάλεπτο ξέμειναν από δυνάμεις, με τους Μάβερικς να φτάνουν στη νίκη.

O Kούπερ Φλαγκ με 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ντάλας Μάβερικς, με τον Κέιντ Κάνινγκχαμ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 29 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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Στο Σολτ Λέικ, οι Τζαζ υποδέχθηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς, με τους γηπεδούχους να βάζουν δύσκολα στους «Λιμνάνθρωπους» στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος ο Λούκα Ντόντσιτς ανέλαβε δράση.

Ο Σλοβένος γκαρντ, ήταν συγκλονιστικός και σημείωσε 45 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 5 κλεψίματα, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη μέσα στην έδρα των Γιούτα Τζαζ.

Με αυτή τη νίκη οι «Λιμνάνθρωποι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-7, πιάνοντας στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ οι Τζαζ έπεσαν στο 10-16.

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