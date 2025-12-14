Ενδιαφέρονται για τον Κέσλερ οι Πέισερς

Οι Ιντιάνα Πέισερς ψάχνουν τον επόμενο σέντερ τους και έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ουόκερ Κέσλερ.

Οι Ιντιάνα Πέισερς είδαν τον Μάιλς Τέρνερ να αποχωρεί από την ομάδα και έτσι ψάχνουν στην αγορά για τον επόμενο σέντερ τους. Σύμφωνα με τον Μπεν Άντερσον του «KSL Sports», ο οργανισμός έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Ουόκερ Κέσλερ. Μάλιστα, από το καλοκαίρι είχαν ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

«Έχω ακούσει πως οι Ιντιάνα Πέισερς εδώ και καιρό ρωτάνε για τον Ουόκερ Κέσλερ. Από το προηγούμενο καλοκαίρι, έχασαν τον Μάιλς Τέρνερ. Ρωτούσαν πριν τον τραυματισμό αλλά και μετά από αυτόν» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Θυμίζουμε πως ο Κέσλερ ήταν από τους κορυφαίους στόχους των Λος Άντζελες Λέικερς αλλά οι «Λιμνάνθρωποι» τελικά υπέγραψαν τον ΝτεΆντρε Έιτον.