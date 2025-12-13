Το Palau που θύμισε... Camp Nou και οι «καμπάνες»

Ο Ολυμπιακός ξέχασε να βγει από τα αποδυτήρια για το δεύτερο μέρος, το Palau Blaugrana... κατηφόρισε όπως το ποδοσφαιρικό Camp Nou και οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να σηκώσουν κεφάλι πριν να είναι αργά...

Ο Ολυμπιακός γνώριζε εξ' αρχής ότι η αποστολή στην Βαρκελώνη ήταν πολύ δύσκολη, κόντρα σε μια Μπαρτσελόνα ανανεωμένη και με ένα προπονητή που γνωρίζει μέχρι και τον ιδιοκτήτη της... καντίνας έξω από το γήπεδο. Τι έκαναν για αυτό οι «ερυθρόλευκοι»: Τίποτα... (τουλάχιστον στο 2ο μέρος).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφάνισε σε ένα ακόμα παιχνίδι μια από τις φετινές τις παθογένειες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν πολύ soft, δεν έβγαλαν νεύρο σε κανένα σημείο του αγώνα και παραδόθηκαν άνευ όρων στους «Μπλαουγρκάνα».

Στο πρώτο μερος οι Πειραιώτες είχαν κάποιες εκλάμψεις σωστού μπάσκετ, τροφοδότησαν τον Μιλουτίνοφ στο ζωγραφιστό, ενώ είδαν και τον Φουρνιέ σε αρκετά καλό βράδυ. Ωστόσο ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία στο σκορ, φαινόταν ότι έλειπε η σπίθα από τα μάτια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος έκανε ένα βήμα μπροστά και δυο πίσω... Όταν έβγαζε μια άμυνα και σκόραρε στην επίθεση σου έδινε την εντύπωση πως μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, αλλά όταν αστοχούσε σε δυο - τρεις επιθέσεις, πίσω τα «έτρωγε» όλα. Κάθε φορά που οι παίκτες του Μπαρτζώκα έχαναν την συγκεντρωσή τους, έπιναν θάλασσα και η Μπαρτσελόνα το εκμεταλλεύοταν στο έπακρο.

Ενδεικτικό είναι το σημείο της 3ης περιόδου εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν 6 λάθη σε 7'. Όλα τα λάθη μετατράπηκαν σε Καταλανικά καλάθια στον αιφνιδιασμό, είτε με σουτ από τον «δαιμονισμένο» Κλάιμπερν, είτε με λέι-απ.

Η εικόνα του τρίτου δεκαλέπτου έφερνε λίγο το ποδοσφαιρικό Camp Nou, εκεί που η ποδοσφαιρική Μπαρτσελόνα όταν βρει ρυθμό, δίνει μια κατηφορική κλίση στο γήπεδο, «καταπίνοντας» κάθε αντίπαλο. Η εικόνα του Ολυμπιακού στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Πασκουάλ να βρουν ρυθμό και αυτοπεποίθηση.

Όλοι οι παίκτες της ισπανικής ομάδας πήγαιναν στο επιθετικό ριμπάουντ, οριακά πηδούσαν πάνω απ' όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα τα στατιστικά να γράψουν: 19 επιθετικά ριμπάουντ - όσα και τα αμυντικά... Ασύλληπτο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσπάθησε να βρει το σχήμα που θα τον ξαναβάλει στο παιχνίδι αλλά μάταια. Ο Έλληνας τεχνικός δοκίμασε ακόμα και τον Πίτερς στο «3», τον Βεζένκοφ στο «4» και τον Χολ στο «5», ωστόσο και πάλι δεν βρήκε ποτέ λύσεις.

Αυτό που ενοχλεί περισσότερο είναι η εικόνα παραίτησης, όταν η διαφορά άνοιξε. Όσοι παρακολουθούν Ολυμπιακό χρόνια εύκολα μπορούν να θυμηθούν, πως όταν οι «ερυθρόλευκοι» έχαναν με διψήφιες διαφορές, έβγαζαν τσαγανό και επέστρεφαν στο ματς, ή τουλάχιστον έκαναν μια ύστατη προσπάθεια να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να σηκώσει κεφάλι ΑΜΕΣΑ. Η φετινή Ευρωλίγκα μπορεί να σε καταπιεί μέσα σε δυο εβδομάδες χωρίς να το καταλάβεις. Και όταν το καταλάβεις θα είναι πολύ αργά. Οι Πειραιώτες δεν έχουν περιθώρια για άλλη ήττα. Η διπλή εβδομάδα που έρχεται έχει το... πρέπει μπροστά. Τα δυο εντός με Βαλένθια και Βιλερμπάν είναι must - win για τους Πειραιώτες αν θέλουν να παραμείνουν κοντά στις θέσεις που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρας.

Ο Τάισον Ουόρντ είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό και ας μην αποτυπώνεται στα στατιστικά του. Η παρουσία του έδινε άλλη... αύρα στους «ερυθρολεύκους», με τον Αμερικανό να είναι από τους λίγους που έβγαζαν ενέργεια στις δυο πλευρές του παρκέ, τρέχοντας με αρκετή συχνότητα το γήπεδο.

Την ερχόμενη διαβολοβδομάδα ο Ολυμπιακός όπως όλα δείχνουν θα έχει στην διάθεση του, τον παίκτη που άπαντες σε όλο τον σύλλογο (ομάδα - κόσμος) περίμεναν. Ο Μόντε Μόρις κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει χρόνο συμμετοχής στα επόμενα δυο παιχνίδια των Πειραιωτών, ωστόσο το μόνο σίγουρο στην περίπτωση του είναι ότι θα χρειαστεί χρόνο για να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο.