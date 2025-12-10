Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε της Νέας Ιωνίας (70-60) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα των Ιωαννίνων ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και χάρη στο εξαιρετικό τελευταίο δεκάλεπτο επικράτησε της Νέας Ιωνίας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, με τα ζευγάρια των προημιτελικών να είναι προγραμματισμένα για τις 7 Ιανουαρίου του 2026 και τις ώρες να γίνονται γνωστές το επόμενο χρονικό διάστημα.

Πρωταγωνίστρια για τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο Τάλια Μπράγκλερ με 26 πόντους, με την Μπόζιτσα Μούγιοβιτς να προσθέτει άλλους 16.

Από την πλευρά της Νέας Ιωνίας, πρώτη σκόρερ ήταν η Καλίστα Κλαρκ με 19 πόντους, με την Μάντισον Γκριγκς να προσθέτει άλλους 16.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 37-33, 54-51, 70-60

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Αθηναϊκός Qualco - Ολυμπιακός

Παναθλητικός - Πανσερραϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

Αμύντας - Πρωτέας Βούλας