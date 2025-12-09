Ουίλτζερ: «Ο πατέρας μου έπαιζε στον Άρη και περιμένω μια εξαιρετική ατμόσφαιρα»

Ο Άρης υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (10/12, 20:00) τη Βενέτσια για τη 10η αγωνιστική του Eurocup και χρειάζεται τη νίκη για να κάνει βήμα εισόδου στην πρώτη θέση του Α’ ομίλου.

Στην ιταλική ομάδα αγωνίζεται και ο άλλοτε φόργουορντ του Ολυμπιακού, Κάιλ Ουίλτζερ, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι, αλλά και για την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του Άρη. Ανέφερε συγκεκριμένα:

«Περιμένω μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έπαιζε στον Άρη (σ.σ. Γκρεγκ Γουίλτζερ) και ξέρω πόσο μπορούν οι οπαδοί τους να επηρεάσουν έναν αγώνα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τα πάμε καλά στο ιταλικό πρωτάθλημα και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να εξασφαλίσουμε νίκες και στο EuroCup.

Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε να παίζουμε σε υψηλό ρυθμό, να παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ μας και ο ένας για τον άλλον. Η διαχείριση της κατοχής θα είναι πολύ σημαντική. Αν προστατεύσουμε καλά την μπάλα, βελτιώνεται και η άμυνά μας, οπότε θα είναι σημαντικό να περιορίσουμε τα λάθη».