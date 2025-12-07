Προμηθέας: Ο Καραγιαννίδης με ριμπάουντ, κοψίματα και… τρίποντο

Σειρά επιτευγμάτων από τον Αντώνη Καραγιαννίδη στο παιχνίδι του Προμηθέα κόντρα στη Μύκονο Betsson.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:

Ο Καραγιαννίδης με ριμπάουντ, κοψίματα και… τρίποντο!

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Προμηθέα επί της Μυκόνου Betsson, φτάνοντας στο double-double (16π, 12ρ.) και σε μία σειρά ατομικών επιτευγμάτων μέσα από τις λίστες της αχαϊκής ομάδας…