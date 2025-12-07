Προμηθέας: Ο Καραγιαννίδης με ριμπάουντ, κοψίματα και… τρίποντο

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Stoiximan GBL:
Ο Καραγιαννίδης με ριμπάουντ, κοψίματα και… τρίποντο!
Ο Αντώνης Καραγιαννίδης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Προμηθέα επί της Μυκόνου Betsson, φτάνοντας στο double-double (16π, 12ρ.) και σε μία σειρά ατομικών επιτευγμάτων μέσα από τις λίστες της αχαϊκής ομάδας…
- Μπήκε στη 10άδα των αμυντικών ριμπάουντ των «πορτοκαλί» αφού είχε πέντε, έφτασε τα 135 και ξεπέρασε τον Άντονι Κάουαν (132).
- Έγινε ο 4ος επιθετικός ριμπάουντερ της ομάδας, αφού με τα επτά που είχε χθες, έφτασε τα 109 και ξεπέρασε τον Ολεξάντερ Λίποβι (108).
- Έγινε ο 4ος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας της Πάτρας. Με τα δύο κοψίματα που έκανε, έφτασε τα 36 και ξεπέρασε τον Δημήτρη Αγραβάνη (35).
- Σημείωσε το 4ο τρίποντο του σε 15 προσπάθειες στην Stoiximan Greek Basketball League.