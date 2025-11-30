Το Μαυροβούνιο κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ρουμανία (80-75) και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 1-1. Οι νικητές θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η Ρουμανία υποδέχθηκε το Μαυροβούνιο για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» με 80-75 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 1-1, ενώ η Ρουμανία «έπεσε» στο 0-2. Σημειώνεται πως οι νικητές στις 27 Φεβρουαρίου 2026 θα κοντραριστούν με την Ελλάδα.

Για τους νικητές ο Πέρι είχε 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 10 ασίστ, με τον Νίκολιτς να προσθέτει 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ. Από την άλλη, ο Κάτε μέτρησε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Ντικουλέσκου να τελειώνει το ματς με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 34-49, 56-65, 75-80

Τα στατιστικά του αγώνα.