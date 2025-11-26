Η Αρμάνι Μιλάνο (7-6) πήρε ένα εύκολο διπλό στο Βελιγράδι 102-88 απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-10) με καταπληκτική εμφάνιση του Σιλντς ο οποίος ήταν ασταμάτητος με 26 πόντους. Στους 21 σταμάτησε ο Ουόκερ.

Η Αρμάνι δεν έδειξε κανένα έλεος στην Μακάμπι των πολλών απουσιών (Λιφ, Ντάουτιν, Χόαρντ) και πέρασε αέρας από το Βελιγράδι με τον Σέιβόν Σιλντς να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 26 πόντους, 6 ασίστ και 7 ριμπάουντ, με την ιταλική ομάδα να ανεβαίνει στο 7-6. Η Μακάμπι γνώρισε ακόμη μια ήττα και έπεσε στο 3-10 με τους Σόρκιν και Ουόκερ να ξεχωρίζουν με 20 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Την επόμενη αγωνιστική η Μακάμπι θα ταξιδέψει στο Κάουνας για να αντιμετωπίσει την Ζαλγκίρις (4/12, 20:00) του «καυτού Σιλβέιν Φρανσίσκο σε μια έδρα που είναι πολύ δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα. Αντίθετα, η ομάδα του Πoέτα, θα ταξιδέψει στην Ισπανία και συγκεκριμένα την Βιτόρια για να παίξει με την Μπασκόνια (5/12, 21:30) που στην έδρα της μετράει 4 διαδοχικές νίκες στην Euroleague.

Με τρίποντη «καταιγίδα» μπροστά στο ημίχρονο η Αρμάνι

Η Αρμάνι μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ με τον Σιλντς να ξεκινάει «καυτός» βάζοντας 7 γρήγορους πόντους μαζί με 3 ριμπάουντ, δίνοντας προβάδισμα στη ομάδα του με 8-14 στα πρώτα 4' του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με μεγάλη συχνότητα έξω από τα 6.75 έχοντας 3/4 τρίποντα αλλά και 6/7 δίποντα, και πήραν την πρώτη διψήφια διαφορά (11-21). Η Μακάμπι έπαιρνε σκορ αποκλειστικά από τον Ουόκερ, ο οποίος είχε 10 πόντους και 2 ασίστ. Με το σκορ στο 22-27, 0:25' πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ο Μπλατ ευστόχησε σε τρίποντο και μείωσε σε 25-27, κάνοντας ένα επιμέρους 14-6 για την Μακάμπι που επέστρεψε από το -11.

Με το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Λεβί κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ που σηκώνει συζήτηση, ευστόχησε στις βολές και έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (27-27). Ο Ουόκερ έμοιαζε ασταμάτητος και με δικό του καλάθι και φάουλ η ομάδα του Κάτας πέρασε μπροστά στο σκορ με 34-32 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, φτάνοντας ο ίδιος τους 13 προσωπικούς πόντους. Οι δύο δεν μπορούσαν να αστοχήσουν από την γραμμή του τριπόντου, έχοντας 14/24 μαζί. Λίγα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου, οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο 42-42, σε ένα παιχνίδι που οι άμυνες είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Αρμάνι να προηγείται με 48-54, με πρωταγωνιστή τον Σιλντς που είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ στο ημίχρονο.

Πήρε το «διπλό» η Αρμάνι με ασταμάτητο Σιλντς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως ακριβώς τελείωσε το πρώτο. Με 2/2 τρίποντα από πλευράς Μακάμπι, ένα του Μπρίσετ και ένα του Σόρκιν, οι Ισραηλινοί ισοφάρισαν εκ νέου σε 56-56. Οι παίκτες της Μακάμπι αποφάσισαν να παίξουν και άμυνα στην τρίτη περίοδο και κράτησαν την Αρμάνι στους 4 πόντους για περισσότερα από τρία λεπτά. Κάπου εκεί, ο Σιλντς, που βρισκόταν σε τρομερό βράδυ, πήρε ξανά το... όπλο του και με 10 διαδοχικούς πόντους έδωσε προβάδισμα 10 πόντων στους Ιταλούς (57-67) λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Για πρώτη φορά η διαφορά ξέφυγε στους 12 (60-72) με τον Μπολμάρο να πρωταγωνιστεί, καθώς πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Αρμάνι μπροστά στο σκορ με 62-79 και με ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Με καλάθι και φάουλ και αμέσως μετά τρίποντο του Μπρουκς ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος του παιχνιδιού που εκτόξευσε την διαφορά στους 21 (64-85). Πλέον τα χέρια των παικτών είχαν λυθεί και έμπαιναν όλα. Ο Άρμoνι Μπρουκς είχε φτάσει στους 20 πόντους και έδινε σκορ και θέαμα στην επίθεση της Αρμάνι, με την διαφορά σταθερά στις παρυφές των 20 πόντων. Η Μακάμπι είχε πετάξει «λευκή πετσέτα» και απλώς περίμενε να ακουστεί η τελευταία κόρνα για να λήξει το ματς. Η ομάδα του 'Οντεντ Κάτας δεν γεύτηκε την χαρά της νίκης ούτε τώρα.

Tα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-79, 88-102

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