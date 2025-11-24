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Πρώτη νίκη και Stoiximan MVP για τον Πανιώνιο

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Η πρώτη νίκη του Πανιωνίου Cosmorama Travel στην Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς συνδυάστηκε με την ανάδειξη του Τζέιλεν Χαντς σε Stoiximan MVP of the Week!

Η «παρθενική» επιτυχία των «κυανέρυρθων» στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν ήρθε μετά από συγκλονιστική εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ και από δύο παρατάσεις!

Ο κορυφαίος του Πανιωνίου Cosmorama Travel ήταν ο Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος πέτυχε και την καλύτερη επίδοση στο ranking μεταξύ των αθλητών που αγωνίστηκαν στην 8η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL!

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ των «κυανέρυθρων» συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking με 34 πόντους με 11/15 βολές, 7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κοψίματα εναντίον, 8 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 42’ και 49’’ συμμετοχής και είναι ο νέος Stoiximan MVP of the Week.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Πρώτη νίκη και Stoiximan MVP για τον Πανιώνιο