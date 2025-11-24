Πρώτη νίκη και Stoiximan MVP για τον Πανιώνιο

Η πρώτη νίκη του Πανιωνίου Cosmorama Travel στην Stoiximan GBL της φετινής αγωνιστικής χρονιάς συνδυάστηκε με την ανάδειξη του Τζέιλεν Χαντς σε Stoiximan MVP of the Week!

Η «παρθενική» επιτυχία των «κυανέρυρθων» στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν ήρθε μετά από συγκλονιστική εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ και από δύο παρατάσεις!

Ο κορυφαίος του Πανιωνίου Cosmorama Travel ήταν ο Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος πέτυχε και την καλύτερη επίδοση στο ranking μεταξύ των αθλητών που αγωνίστηκαν στην 8η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL!

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ των «κυανέρυθρων» συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking με 34 πόντους με 11/15 βολές, 7/14 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κοψίματα εναντίον, 8 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον, ένα κλέψιμο και 5 λάθη σε 42’ και 49’’ συμμετοχής και είναι ο νέος Stoiximan MVP of the Week.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.