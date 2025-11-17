Τρομακτική πτώση του Ρισασέ, οι διαιτητές δεν σταμάτησαν το παιχνίδι! (vid)

Aδιανόητη φάση στην αναμέτρηση των Σανς κόντρα στους Χοκς, με τον Ζακαρί Ρισασέ να έχει μία σοκαριστική πτώση και τους διαιτητές να μην διακόπτουν το παιχνίδι!

Ο Γάλλος άσος στην προσπάθειά του να καρφώσει, κρεμάστηκε παραπάνω από την στεφάνη, με αποτέλεσμα να έχει μία σοκαριστική πτώση και άπαντες να παγώνουν και να σταματούν για λίγο.

Ποιοι δεν το έκαναν; Οι διαιτητές, που δεν διέκοψαν το παιχνίδι κι άφησαν να παιχτεί, την ίδια στιγμή που ο Ρισασέ ήταν στο παρκέ από την τρομακτική του πτώση, που ευτυχώς δεν έφερε κάποιον τραυματισμό.

