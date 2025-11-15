Η απάντηση του Ραζνάτοβιτς στον Ομπράντοβιτς: «Το 2005 οι παίκτες ήταν έξω έως τις πέντε»

Μετά την ήττα της Παρτιζάν από τη Βιλερμπάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν εκνευρισμένος και δε το έκρυψε στις δηλώσεις του. Μάλιστα, τόνισε πως ο λόγος που οι παίκτες δεν είναι συγκεντρωμένοι είναι το ότι πριν το ματς είναι όλοι στο κινητό τους.
Ο γνωστός μάνατζερ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, απάντησε σε αυτές τις δηλώσεις με μία ανάρτησή του στα social media. «Κάνω αυτή τη δουλειά εδώ και πολύ καιρό και έχω παρατηρήσει ότι οι παίκτες έχουν αλλάξει αρκετά. Το 2005, μερικοί από αυτούς ήταν εγωιστές και έμεναν έξω μέχρι τις 5 το πρωί, αλλά τώρα, το 2025, είναι αποκλειστικά επικεντρωμένοι στα κινητά τους τηλέφωνα! Πάντα υπάρχει κάποιο πρόβλημα μαζί τους» έγραψε.
Dugo sam u ovom poslu i bas primecujem da su se igraci prilicno promenili. Tako su neke 2005 bili egoisti i ostajali do 5 ujutru, a sada, 2025 se iskljucivo fokusiraju na mobilne telefone!— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) November 15, 2025
Uvek neki problemi sa njima😂😂😂