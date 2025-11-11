Ο Άρης έχυσε την… καρδάρα με το γάλα, έμεινε για 5 λεπτά χωρίς πόντο στην τέταρτη περίοδο και ηττήθηκε στην έδρα του από την Μπαχτσεσεχίρ με 76-86.

Παρότι ήταν ανταγωνιστικός για 30 λεπτά κόντρα στην πιο ισχυρή και ποιοτική Μπαχτσεσεχίρ, ο Άρης δεν κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη στα τελευταία λεπτά, πληρώνοντας την επιθετική του αφλογιστία για πέντε λεπτά. Ο Μπράις Τζόουνς έβαλε 16 πόντους, έδωσε 5 ασίστ, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ πρόσθεσε 15 πόντους και ο Άρνολντας Κουλμπόκα είχε 11 πόντους, 7 ριμπάουντ. Θετικό ντεμπούτο από τον Αμίν Νουά με 9 πόντους, εκτός κλίματος ξανά ο Μπριν Φορμπς (1π., 0/2τρ.).

Με τη νίκη της αυτή η Μπαχτσεσεχίρ, που είχε πρώτο σκόρερ τον Ματ Μίτσελ με 16 πόντους και τον Τάιλερ Κάβανο με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, ανέβηκε στο 6-1, ενώ ο Άρης έπεσε στο 3-4. Στην επόμενη αγωνιστική (8η) του Eurocup o Άρης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη λιθουανική Νεπτούνας (18/11, 19:00), ενώ δύο μέρες νωρίτερα παίζει για το ελληνικό πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό (16/11, 18:15).

Καλύτερος ο Άρης, πάντα κοντά η Μπαχτσέσεχιρ

Με τον Τζόουνς να σκοράρει και να δημιουργεί ο Άρης προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του, ξεκινώντας στην πεντάδα και τον νεοαποκτηθέντα Νουά, όμως ο Κάβανο απαντούσε από την άλλη πλευρά (5-8). Με τον Κουλμπόκα να έρχεται ζεστός από τον πάγκο και να δίνει εφτά προσωπικούς πόντους, ο Άρης πήγε στο 18-12 και ο Φόρεστερ αύξησε το επιμέρους σκορ στο 12-2 για το 21-12. Ουίλιαμς και Μίτσελ μείωσαν από κοντά, αλλά οι κιτρινόμαυροι ελέγχοντας τα ριμπάουντ και επιδεικνύοντας ορθή αμυντική συμπεριφορά, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 23-16.

Φλιν και Πονίτκα έφεραν το ματς στο καλάθι (25-23), ο Άρης συνέχισε να πιέζει σε όλο το γήπεδο και οι φιλοξενούμενοι χτυπώντας στη ρακέτα έμεναν κοντά. Ο Νουά έβαλε μαζεμένους τους πρώτους του πέντε πόντους (35-29), Χέιλ και Κάβανο έβαλαν μπροστά την τουρκική ομάδα(37-38), αλλά ο Φόρεστερ ήταν αυτός που έγραψε το 39-38 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο ξεχώριζαν οι 10 περισσότερες ασίστ της Μπαχτσέσεχιρ (3-13).

Μπλακ άουτ στην τέταρτη περίοδο και στο +10 οι φιλοξενούμενοι

Με τρίποντο του Χάρελ και του Τζόουνς έγινε το 49-45, την στιγμή που ο Ίγκορ Μίλιτσιτς επιβράβευε τους παίκτες του για την αμυντική τους προσήλωση. Την επιθετική αφλογιστία για 3,5’ έσπασε ο Μήτρου-Λονγκ (51-50) σε ένα ματς που πάντως κυριαρχούσε η αστοχία και από τις δύο πλευρές. Το τρίποντο του Μίτσελ έγραψε το 52-55, το παιχνίδι είχε γίνει νευρικό και ο Άρης με βολές του Χάρελ και του Μποχωρίδη διαμόρφωσε το 59-57 της τρίτης περιόδου.

Οι κιτρινόμαυροι πήγαν στους πέντε πόντους (62-57) με το τρίπoντο του Τζόουνς, ο Φορμπς δεν το επανέλαβε στην επόμενη επίθεση για το +8, που θα ξεσήκωνε κι άλλο τον κόσμο, και έτσι οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση. Παίρνοντας τα ριμπάουντ και σκοράροντας από κοντά προσπέρασαν (62-63) και συνέχισαν να ανεβάζουν την υπέρ τους διαφορά, όσο ο Άρης έμενε χωρίς σκορ. Πάνω από 4 λεπτά οι κιτρινόμαυροι δεν έβρισκαν στόχο και έτσι η Μπαχτσέσεχιρ άνοιξε την απόσταση στο +10 (62-72) με συνολικό σερί 0-15. Ο Κουλμπόκα σκόραρε μετά από 5’ για την ομάδα του, ο Τζόουνς με βολές μείωσε κι άλλο (66-72 στο 37’), Χάρελ και Μήτρου-Λονγκ σκόραραν από μακριά (71-78 και 76-82 στα 45''), όμως η άμυνα του Άρη δεν ήταν αυτή που έπρεπε στο φινάλε και η Μπαχτσέσεχiρ με τον Μίτσελ και τον Χέιλ καθόρισαν τον τελικό νικητή.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.