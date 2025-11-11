Ζαλγκίρις: Χωρίς Γκος στο ΣΕΦ

Δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος της Ζαλγκίρις.

Δεν θα βρεθεί αύριο (12/11, 21:15) στο ΣΕΦ ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος με τη Ζαλγκίρις για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί εδώ και δύο εβδομάδες και δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει κόντρα στην παλιά του ομάδα, ενώ θα λείψει και από το ματς με την Ντουμπάι BC που ακολουθεί στα Εμιράτα.

Ο Γκος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα την 6η αγωνιστική και φέτος μετρά έως τώρα 11,5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 18:38 κατά μέσο όρο στην Euroleague.