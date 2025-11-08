Αταμάν: «Όλα ανοικτά με Λεσόρ, δεν ξέρουμε αν θα υποβληθεί σε εγχείρηση - Ίσως επιστρέψει νωρίτερα ο Γιούρτσεβεν»

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR ενάντια στο Περιστέρι Betsson ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στους Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ακόμη, επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Κένεθ Φαρίντ και μίλησε και για τον Τσαρλς Μπάσι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τον αγώνα: «Πήραμε στα σοβαρά αυτό το ματς γιατί ξέρουμε ότι το Περιστέρι, ειδικά στα τελευταία ματς, παίρνει καλά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα και στο FIBA Europe Cup. Πέρα από τη νίκη, σημαντικό για εμάς είναι ότι κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι βρίσκουν φόρμα. Ειδικά ο Ναν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επιθετικά σήμερα. Αμυντικά ήμασταν aggresive, δεν κάναμε πολλά λάθη, προστατεύσαμε τη ρακέτα μας. Πήραμε καθαρή νίκη σε αυτό το σημαντικό εκτός έδρας ματς».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Νομίζω ότι ήδη ξέρετε. Οι φίλοι σας τα γράφουν πριν καν υπογράψουμε τον Φαρίντ. Ελπίζουμε ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και μετά τα ιατρικά αν είναι έτοιμος θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε στην "διαβολοβδομάδα"».

Για τον Τσαρλς Μπάσι: «Δεν είχαμε καμία πρόοδο σε αυτό. Το κλαμπ, ο μάνατζερ δουλεύουν για αυτό. Αυτού του τύπου οι παίκτες, οι ΝΒΑερς, παίρνουν αποφάσεις μετά από καιρό. Χρειάζονται καιρό. Δουλεύουμε σε αυτό και δουλεύουμε να δούμε και την κατάσταση του Γιούρτσεβεν που ίσως, κατά ένα 50%, υπάρχει μία πιθανότητα, στην "διαβολοβδομάδα" να παίξει λίγα λεπτά».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Αυτή τη στιγμή αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου ως "5" αλλά ως "4", έχουμε 0 σέντερ. Οπότε προσπαθούμε να ψάξουμε περισσότερο. Ελπίζω να επιστρέψει ο Λεσόρ αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η κατάστασή του. Θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείου θα κάνει αυτές τις μέρες. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν επαφές με πολλούς ιατρούς, δικούς μας και άλλους. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ψάξουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούμε να βρούμε τώρα. Ο Φαρίντ είναι παίκτης με εγγυημένο συμβόλαιο δύο μηνών και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας ή όχι».

Για την αντίδραση της ομάδας και για το τι ζητάει ενόψει της «διαβολοβδομάδας»: «Όλα είναι διαφορετικά. Στο Βελιγράδι η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Χάσαμε τα πάντα στην πρώτη περίοδο και χάσαμε. Κάποιες φορές συμβαίνει, στο μπάσκετ συμβαίνει. Σήμερα δεν ήταν αντίδραση. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα κανονικό ματς πρωταθλήματος, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο το νικηφόρο σύστημα που έχουμε εδώ και δύο χρόνια και κατακτήσαμε την Euroleague, το πρωτάθλημα, το κύπελλο και πήγαμε σε δύο Final-Four. Ο Σορτς πρέπει να καταλάβει και να προσαρμοστεί στο σύστημά μας. Φυσικά, προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τον Σορτς. Όταν είναι στο παρκέ προσπαθούμε να παίξουμε το μπάσκετ του. Αλλά απάντησα ειλικρινά στο Βελιγράδι. Με ρώτησαν αν είμαι ικανοποιημένος και είπα όχι. Είναι σπουδαίος παίκτης και θα βρούμε λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάνε πολλοί για αυτών. Παίκτες, μάνατζερ, κάποιοι που έχουν αποσυρθεί. Όλοι μιλάνε. Οι παίκτες πρέπει να μιλάνε στο παρκέ με την απόδοσή τους. Ακόμα και σήμερα δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος με την απόδοσή του. Αλλά είναι καλός παίκτης. Έχουμε πολλούς γκαρντς, όποιος είναι καλός μπορεί να παίζει. Αν είναι καλός, θα παίρνει λεπτά. Αν δεν είναι καλός έχουμε τους Σλούκα, Γκραντ, Ναν. Θα συνεχίσουν να παίζουν όπως κάνουν δύο χρόνια τώρα και θα περιμένει την στιγμή που θα παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα για έναν παίκτη. Ελπίζω να μας βοηθήσει στο μέλλον».