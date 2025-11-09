Χοκς: Καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τον Γιανγκ για ανανέωση

Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις επαφές των Ατλάντα Χοκς με τον Τρε Γιανγκ για την ανανέωση του συμβολαίου του 27χρονου αστέρα.

Ο Τρε Γιανγκ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Ατλάντα Χοκς. Ο 27χρονος σούπερσταρ θα κερδίσει 46 εκατομμύρια δολάρια φέτος και έχει player-option για του χρόνου για 49 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το «ESPN» οι δύο πλευρές δεν έχουν κάνει κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους για νέο συμβόλαιο. Όπως αναφέρεται, οι εμφανίσεις της ομάδας όσο ο Γιανγκ είναι στα «πιτς» μπορεί να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις. Αν οι Χοκς δουν τον νεανικό κορμό τους να παίρνει νίκες, τότε ίσως να μην προσφέρουν max συμβόλαιο στον αστέρα τους.