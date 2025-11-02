Μετά τους «αιώνιους» επόμενο θύμα της Μονακό η Λιμόζ

Η Μονακό ερχόμενη με φόρα από την «διαβολοβδομάδα» πέρασε άνετα από την έδρα της Λιμόζ με 94-77 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος.

Αφού ξεπέρασε τα εμπόδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκα σε ΣΕΦ και Μονακό αντίστοιχα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνέχισε την νικηφόρα πορεία της στο πρωτάθλημα.

Πριν από το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Ευρωλίγκα, η Μονακό με τρομερή ψυχολογία, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στην Λιμόζ, κέρδισε και ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος, πιάνοντας την Λε Μαν στο 5-1 και πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 11-31, 28-56, 51-73, 77-94