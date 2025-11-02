Παίρνει άμεσα σέντερ ο Παναθηναϊκός 

Ο Παναθηναϊκός ήταν ήδη στην αγορά εδώ και μέρες, αλλά η τελευταία εξέλιξη με τον Γιούρτσεβεν φέρνει άμεση εξέλιξη καθώς είναι ζήτημα ημερών να βρεθεί νέος σέντερ δεδομένης της λειψανδρίας.

Η ατυχία χτύπησε για ακόμα μία φορά την πόρτα του Παναθηναϊκού, ο Όμερ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση και μένει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και οι ιθύνοντες της ομάδας «τρέχουν» για να καλύψουν το κενό στη θέση «5».

Ο Εργκίν Αταμάν πονοκεφαλιάζει ακόμα περισσότερο για τη θέση του σέντερ, αφού είδε μετά τον Χολμς να τίθεται νοκ άουτ και ο Γιούρτσεβεν, ενώ παράλληλα ο Λεσόρ βρίσκεται σε στάδιο επιστροφής. Ο Παναθηναϊκός μένει γυμνός στους ψηλούς, όμως δεν κάθεται με... σταυρωμένα τα χέρια.

Οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν τον κατάλληλο παίκτη που θα καλύψει τη θέση «5» και η αρχική τους έρευνα αφορά παίκτη με διάρκεια δίμηνου συμβολαίου, έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις επιστροφές των τριών σέντερ.

Ο Αταμάν θέλει λύσεις, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα σε Euroleague και Ελλάδα και είναι σαφές πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται άμεσα ενίσχυση, καθώς οι Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Σαμοντούροβ δεν μπορούν να καλύψουν μόνοι τους τα σημαντικά κενά που προέκυψαν από τους τραυματισμούς.

