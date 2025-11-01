Σκληρή κριτική του Μπλέικ Γκρίφιν στον Τζα Μοράντ: «Δεν προσπαθεί αρκετά για τα λεφτά που παίρνει»

Σκληρή κριτική στον Τζα Μοράντ έκανε ο Μπλέικ Γκρίφιν, μετά το παιχνίδι των Γκρίζλις με τους Λέικερς στο οποίο και έχασαν με 112-117.

Οι Μέμφις Γκρίζλις ηττήθηκαν στη χθεσινοβραδινή αναμέτρηση τους από τους Λέικερς με 112-117, με τον Τζα Μοράντ να μην μπαίνει ποτέ στον ρυθμό του παιχνιδιού και να τελειώνει με 3/14 σουτ.

Μάλιστα μετά το ματς, ο Μπλέικ Γκρίφιν του άσκησε σκληρή κριτική τονίζοντας ότι δεν προσπαθεί αρκετά για τα 40 εκατομμύρια που παίρνει.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μου άρεσαν αυτά που είδα από τον Τζα. Μιλάμε για έναν υπερταλαντούχο παίχτη, ο οποίος σήμερα απλά στάθηκε στην γωνία χωρίς να προσπαθεί να σκοράρει. Ξέρουμε πόσο καλός είναι, αλλά η προσπάθεια του σήμερα δεν αναλογεί στα 40 εκατομμύρια που παίρνει. Το Μέμφις περιμένει από αυτόν να ηγηθεί και σήμερα δεν το έδειξε αυτό».

Ο Μοράντ αυτή τη σεζόν μέχρι στιγμής στο ΝΒΑ, μετράει 20,8 πόντους, 6,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ.