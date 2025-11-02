Elite League: Κόντρα στο Ψυχικό ο Βίκος Ιωαννίνων - Ενάντια στην Δόξα Λευκάδας ο Πρωτέας Βούλας

Η 6η αγωνιστική της Elite League συνεχίζεται και την Κυριακή (2/11) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Την Κυριακή (2/11) διεξάγονται τέσσερις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική της Elite League, που έχουν τζάμπολ στις 17:00 και μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube: Νίκη Βόλου-Παπάγου, Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων, Δόξα Λευκάδας -Πρωτέας Βούλας και Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:00 Νίκη Βόλου-Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Βίκος Ιωαννίνων (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)